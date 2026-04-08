Vụ ngộ độc ở Thái Nguyên: Mẫu thực phẩm dương tính với virus tả lợn châu Phi

Sáng 8/4, Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm (thịt lợn) nghi không đảm bảo an toàn vệ sinh của Trường Mầm non Hòa Bình sử dụng chế biến bữa ăn cho học sinh.

Theo đó, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I thực hiện xét nghiệm, kết quả xác định mẫu thực phẩm (thịt lợn xay) để trong ngăn đá tủ lạnh của Trường Mầm non Hòa Bình dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng cho biết, xã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình để tiếp tục điều tra, kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng khẩn trương phối hợp với đơn vị kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tỉnh Thái Nguyên cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị điều tra, xác định rõ nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm gây nhiễm khuẩn tại Trường Mầm non Văn Lăng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, tăng cường kiểm tra, rà soát các bếp ăn tập thể trên địa bàn nhằm phòng ngừa, không để xảy ra sự cố tương tự.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt trong cơ sở giáo dục; tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, kinh doanh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật, quản lý nguồn cung đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Trước đó, vào 9 giờ ngày 25/3, các phụ huynh của học sinh tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) nghi ngờ thực phẩm (thịt lợn) dùng chế biến thức ăn cho học sinh không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngay trong ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng và các đơn vị liên quan đã lấy mẫu thực phẩm đưa đi kiểm nghiệm theo quy định; tạm ngừng nhập thực phẩm của nhà cung cấp có sản phẩm bị phản ánh nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm; thống nhất với đại diện cha, mẹ học sinh để nhà trường lựa chọn nguồn cung cấp tạm thời tại hệ thống Siêu thị Minh Cầu phục vụ bữa ăn bán trú cho các em.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng, cho con nghỉ học ở nhà để chờ kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.

Ngày 27/3, Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú Trường Mầm non Hòa Bình. Kết quả, các nội dung kiểm tra như: điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nguyên liệu, bảo quản… đều đạt yêu cầu.

Nhân viên chế biến thực phẩm được khám sức khỏe và có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; có hợp đồng cung cấp thực phẩm với cơ sở cung cấp thực phẩm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ việc, ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động dạy và học bình thường.

Trong đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, xã, phường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, việc tổ chức bữa ăn bán trú, quy trình lựa chọn thực phẩm…, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, các đơn vị rà soát 100% bếp ăn tập thể, khu bán trú, nội trú, căng tin và các cơ sở cung cấp suất ăn; kiểm soát chặt chẽ khâu giao nhận, thực hiện kiểm nghiệm 3 bước, lưu mẫu thức ăn./.

