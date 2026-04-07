Quảng Ngãi: Nguyên nhân ngộ độc ăn bánh mì là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật

Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.

Kết quả cho thấy nhiều mẫu thử dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus.

Theo báo cáo từ Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm nghiệm 11 mẫu, gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm.

Kết quả cho thấy 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể: mẫu chả lụa nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus, mẫu chà bông nhiễm cả Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Cơ quan chuyên môn kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật. Trên cơ sở này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê tiến hành xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các ngày 22 và 23/3, nhiều người dân có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn bánh mì tại điểm bán của bà Trương Thị Khả A (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) và phải nhập viện điều trị.

Qua điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh ghi nhận cơ sở này chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và nguồn gốc nguyên liệu. Điều kiện chế biến thực phẩm tại đây cũng không đảm bảo vệ sinh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thực phẩm còn lại và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định./.

Điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại Nghệ An Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực cứu chữa cho bệnh nhân ngộ độc không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.