Phẫu thuật, điều trị thành công khối u vú kích thước 18cm

Ngày 14/4, Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu - cơ sở Quán Sứ vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh 26 tuổi, mang khối u phyllode vú lớn.

Người bệnh Nguyễn Minh H. (sinh năm 2000, trú tại xã Tây Phương, Hà Nội) - là du học sinh Đức, trở về Việt Nam nhập viện Bệnh viện K với tình trạng u kích thước rất lớn tại vú phải, gây mất cân bằng đối xứng hai vú.

Chia sẻ với bác sỹ, người bệnh cho hay gần một năm qua khi khối u xuất hiện và ngày càng phát triển, với những cơn đau về thể xác và cả tinh thần, tự ti, mặc cảm ngoại hình, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều tới các mối quan hệ xung quanh cũng như các hoạt động thường ngày. Với sự phát triển của y học hiện đại tại Việt Nam, H. và gia đình đã bàn bạc, cân nhắc rất kỹ và lựa chọn về nước để khám và điều trị dứt điểm.

Khai thác nhanh thông tin, 8 tháng trước H. đã tự kiểm tra thấy u bất thường tại vú phải, khối u phát triển rất nhanh từ 3cm ban đầu, sau một thời gian lớn như trái bưởi. H. cảm thấy những cơn đau ngày càng tăng và trở nên khó chịu hơn rất nhiều.

Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sỹ đánh giá bệnh nhân H. có u vú phải chiếm gần toàn bộ thể tích, gây biến dạng mất cân xứng với vú trái, kích thước khoảng 17cm. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh khác cũng không phát hiện tổn thương thứ phát. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy u phyllode vú phải lành tính.

Tiến sỹ Phạm Hồng Khoa - Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Quán Sứ cho biết người bệnh có thể nhận thấy triệu chứng của u phyllode vú là một khối u cứng, trơn láng, được giới hạn rõ ở vú. Khối u diệp thể thường lớn hơn 3cm và có thể phát triển lên đến 20-30 cm. U diệp thể có thể phát triển nhanh chóng trong vài tuần.

Đối với những bệnh nhân gặp phải bệnh lý này, các bác sỹ đưa ra lời khuyên phẫu thuật càng sớm càng tốt để loại bỏ u, ngăn cho khối u phát triển hay thậm chí là biến đổi phức tạp trong tương lai.

Với kích thước u lớn (xấp xỉ 17 cm), tiến triển nhanh kèm đau nhức và biến dạng rõ rệt, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt rộng u vú phải. Mục tiêu điều trị ưu tiên loại bỏ khối u triệt để, ngăn nguy cơ tiến triển và hạn chế biến chứng do kích thước lớn, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Ngoài việc đảm bảo xử lý vấn đề bệnh lý, ekip phẫu thuật cũng sẽ tối ưu tính thẩm mỹ để người bệnh lấy lại sự tự tin với hai bên ngực cân đối, hài hòa.

Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, vết mổ ổn định rõ trong 7 ngày đầu.

Qua trường hợp của bệnh nhân H., các bác sỹ lưu ý chị em phụ nữ về tầm quan trọng của việc khám tầm soát sớm và can thiệp đúng sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Mỗi chị em nên có kiến thức phòng ngừa, kiểm tra khám vú tại nhà, hoặc duy trì thói quen tầm soát định kỳ kịp thời phát hiện và điều trị./.

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ hiếm gặp​ Khối u kích thước lớn khiến bệnh nhân khó chịu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và làm giảm thính lực do tai bị kéo lệch, chèn ép.