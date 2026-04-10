Vụ học sinh nghi ngộ độc tại Trường Bình Quới Tây: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến sáng 10/4 đã có 148 học sinh đến khám, điều trị với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh; đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Từ ngày 8/4 đến nay, 4 cơ sở y tế trên địa bàn liên tục tiếp nhận các học sinh đến khám, điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, rối loạn tiêu hóa. Tổng cộng đã có 148 học sinh đến bệnh viện khám, hiện 46 em đang được điều trị nội trú và 102 học sinh theo dõi điều trị ngoại trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 48 trường hợp, hiện vẫn còn 35 ca bệnh điều trị nội trú trong tình trạng ổn định, 13 trường hợp được xuất viện theo dõi ngoại trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 15 trường hợp, đã có 6 trường hợp được xuất viện điều trị nội trú, còn 9 ca tiếp tục điều trị nội trú.

Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 học sinh đến khám, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 trường hợp đến khám, điều trị và hầu hết được cho điều trị ngoại trú, chỉ còn 2 trường hợp điều trị nội trú.

Theo bác sỹ Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phần lớn học sinh nhập viện với các triệu chứng chung là sốt cao liên tục khó hạ, đau bụng quặn từng cơn, cơ thể lừ đừ, ăn uống kém kèm theo nôn ói và tiêu chảy liên tục.

Ngoài việc đôn đốc các đơn vị trong công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật diễn tiến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 chủ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị.

Trước đó, thông tin từ Trường Tiểu học Bình Quới Tây cho biết, vào đầu giờ sáng 8/4, nhiều học sinh khối 1 và khối 3 có biểu hiện mệt, sốt. Trong ngày 8/4 có hơn 100 lượt học sinh xuống phòng y tế với các triệu chứng sốt, mệt, nôn ói, đau bụng. Hiện Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã dừng tổ chức ăn bán trú, các mẫu thức ăn trong ngày 7 và 8/4 đã được gửi xét nghiệm./.

