Vụ ngộ độc bánh mỳ ở Đắk Lắk: Mẫu bệnh phẩm và thực phẩm nhiễm khuẩn Salmonella

Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 27/3, hộ kinh doanh bánh mỳ Quốc Hùng (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mỳ. Từ 1 giờ ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H’Leo tiếp nhận, điều trị những ca bệnh đầu tiên nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm này.

Bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến ngày 1/4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người.

Sau khi nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế Ea H’leo, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp xác minh, thu thập thông tin từ 32/32 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm có liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tại cơ sở trên.

Cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm (gồm rau, nước chan, bánh mỳ tươi, bánh mỳ chín, ớt sa tế, dăm bông, thịt nguội, thịt heo nướng) để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh bánh mỳ Quốc Hùng tạm ngừng kinh doanh cho đến khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Đối với mẫu thực phẩm, kết quả xét nghiệm phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bánh mỳ Quốc Hùng, dự kiến mức phạt 80 triệu đồng. Tính đến 8 giờ ngày 7/4/2026, tất cả 86 bệnh nhân đều đã được điều trị ổn định, bình phục và xuất viện./.

