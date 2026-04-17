Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai phạm an toàn thực phẩm

Sau vụ việc không đảm bảo an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Đội Cấn, phường Bình Thuận (Tuyên Quang), để nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đây của tỉnh về bảo đảm bữa ăn cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức bếp ăn tập thể trong trường học. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, gắn với xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ quy định về lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, kiểm soát chất lượng đầu vào, lưu mẫu thức ăn, công khai thực đơn, định lượng và giá thành bữa ăn; tăng cường vai trò giám sát của phụ huynh học sinh; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các bếp ăn tập thể, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm khi cần thiết. Việc thanh tra, kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, chú trọng các bếp ăn tập thể trong trường học, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý hoạt động cung ứng, chế biến thực phẩm trong trường học trên địa bàn; bảo đảm nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, chất lượng, giá cả phù hợp; chỉ đạo các cơ sở giáo dục công khai, minh bạch các khoản thu liên quan đến bữa ăn bán trú, nội trú; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và cộng đồng; đồng thời khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cung ứng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, gian lận thương mại, nâng giá, trục lợi trong các cơ sở giáo dục.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kiểm tra bếp ăn của Trường Mầm non Đội Cấn. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, dư luận tỉnh Tuyên Quang xôn xao liên quan đến việc trên mạng xã hội lan truyền một số video và hình ảnh của một tài khoản là phụ huynh học sinh Trường Mầm non Đội Cấn, phường Bình Thuận (Tuyên Quang), phản ánh về tình trạng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Theo nội dung phản ánh, khi phụ huynh trực tiếp vào khu vực chế biến của trường đã phát hiện loại thực phẩm là lạc sống bị mốc, không đảm bảo chất lượng.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Đội Cấn ngày 7/4 của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận khẳng định, thời điểm kiểm tra có một tải lạc trọng lượng 22kg có hiện tượng ẩm.

Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận đề nghị nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguyên liệu thực phẩm đầu vào đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; việc giao, nhận thực phẩm hàng ngày phải có phụ huynh giám sát; đồng thời công khai giá thực phẩm, thực đơn hàng ngày trên bảng tin của nhà trường và gửi đến các phụ huynh trên nhóm Zalo của từng lớp.

Đến ngày 9/4, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Đội Cấn. Đoàn kiểm tra đề nghị nhà trường khắc phục ngay những tồn tại như: ghi chép sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định; bổ sung hợp đồng cung cấp thực phẩm đối với sản phẩm bún khô và yêu cầu cơ sở cung cấp các giấy tờ liên quan đến sản phẩm; thực hiện nhập thực phẩm theo ngày, có biên bản giao nhận giữa nhà trường và đơn vị cung cấp; tăng cường công tác giám sát tại bếp ăn tập thể; huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường trong việc giám sát bếp ăn, tập trung vào nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với bà Ngô Thị Thoa, Hiệu trường Mầm non Đội Cấn trong thời gian 15 ngày (từ ngày 10/4 đến hết ngày 25/4/2026). Việc tạm đình chỉ nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại nhà trường./.

