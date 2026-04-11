Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng để xác minh vụ việc liên quan đến thực phẩm

Những ngày qua, dư luận tỉnh Tuyên Quang xôn xao liên quan đến việc trên mạng xã hội lan truyền một số video và hình ảnh của một tài khoản là phụ huynh học sinh trường Mầm non Đội Cấn, phường Bình Thuận (Tuyên Quang), phản ánh về tình trạng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Theo nội dung phản ánh, khi phụ huynh trực tiếp vào khu vực chế biến của trường đã phát hiện loại thực phẩm là lạc sống bị mốc, không đảm bảo chất lượng.

Theo bà Ngô Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Đội Cấn, ngay sau khi nhận được ý kiến phản hồi được đăng tải trên mạng xã hội, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời đại diện phụ huynh, nhà cung cấp thực phẩm và chính quyền địa phương đến làm việc và lập biên bản vụ việc. Sau khi lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm, số lạc bị hư hỏng đã trả lại nhà cung cấp để tiêu hủy theo đúng quy định.

Bà Thoa khẳng định, nhà trường không sử dụng số lạc đó để chế biến thức ăn cho học sinh. Trong thời gian bảo quản tại kho, do thời tiết nồm ẩm có thể đã gây ảnh hưởng đến chất lượng của lạc.

Theo biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường Mầm non Đội Cấn ngày 7/4/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận, bếp ăn của nhà trường được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến; có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ...

Người tham gia chế biến thực phẩm có giấy chứng nhận sức khỏe, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; nhà trường có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến, khu bảo quản đảm bảo vệ sinh. Bếp ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều, hệ thống thoát nước tốt, không gây ứ đọng; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; thực phẩm sau khi chế biến xong được che đậy, bảo quản đảm bảo an toàn...

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Đội Cấn. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Kiểm tra các sản phẩm bao gói sẵn có tem, nhãn sản phẩm đầy đủ, còn hạn sử dụng. Có sổ kiểm thực 3 bước và sổ lưu mẫu thức ăn, tủ lưu mẫu, dụng cụ lưu mẫu theo quy định. Thời điểm kiểm tra ngày 7/4/2026 có 1 tải lạc trọng lượng 22kg có hiện tượng ẩm.

Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận đề nghị nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguyên liệu thực phẩm đầu vào đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Việc giao nhận thực phẩm hàng ngày phải có phụ huynh giám sát. Đồng thời công khai giá thực phẩm, thực đơn hàng ngày trên bảng tin của nhà trường và gửi đến các phụ huynh trên nhóm Zalo của từng lớp.

Đến ngày 9/4, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiến hành kiểm tra tại bếp ăn tập thể trường Mầm non Đội Cấn. Sau khi kiểm tra thực tế, tại buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đưa ra nhận xét: Về thủ tục hành chính, điều kiện cơ sở, điều kiện trang thiết bị, dụng cụ nấu ăn đều đạt yêu cầu. Bếp ăn nhà trường có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; thực phẩm sau khi chế biến xong được che đậy, bảo quản đảm bảo an toàn.

Người chế biến thực phẩm được trang bị khẩu trang, mũ chụp tóc, tạp dề và sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm. Nhà trường đã có các hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm đối với những nhà cung cấp thịt, cá, thực phẩm khô, các loại gia vị, dầu ăn, sữa, bánh, gạo, lạc... Đồng thời có sổ kiểm thực 3 bước và sổ lưu mẫu thức ăn, tủ lưu mẫu, dụng cụ lưu mẫu theo quy định. Qua xét nghiệm nhanh dụng cụ chứa thức ăn (bát, muôi, thìa) đảm bảo sạch.

Đoàn kiểm tra đề nghị trường Mầm non Đội Cấn khắc phục ngay những tồn tại như: ghi chép sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định; bổ sung hợp đồng cung cấp thực phẩm đối với sản phẩm bún khô và yêu cầu cơ sở cung cấp các giấy tờ liên quan đến sản phẩm; thực hiện nhập thực phẩm theo ngày, có biên bản giao nhận giữa nhà trường và đơn vị cung cấp; tăng cường công tác giám sát tại bếp ăn tập thể; huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường trong việc giám sát bếp ăn tập trung vào nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với bà Ngô Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Đội Cấn trong thời gian 15 ngày (từ ngày 10/4 đến hết ngày 25/4/2026). Việc tạm đình chỉ nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại nhà trường ./.

Cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm Trong tháng 4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho các trường học trên địa bàn.