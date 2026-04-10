Cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

Trước những lo ngại về mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn học đường, ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, song song với công tác kiểm tra, giám sát, Sở An toàn thực phẩm yêu cầu các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý và trường học.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4/2026, Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho các trường học trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao trách nhiệm cho Sở An toàn thực phẩm thành lập các đoàn kiểm tra; phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học. Trong trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phối hợp kiểm tra.

Liên quan đến nội dung kiểm tra, ông Nguyễn Bùi Duy, Quyền Trưởng phòng Kiểm tra-Pháp chế, Sở An toàn thực phẩm cho biết, các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học bắt buộc phải đảm bảo hồ sơ pháp lý gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm cũng sẽ kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở: vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người... Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến suất ăn cho học sinh; nguyên liệu, thực phẩm dùng để sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm cung cấp cho trường học.

Các cơ sở cũng bắt buộc phải có hồ sơ tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn; việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu và các hồ sơ pháp lý, nội dung khác có liên quan theo yêu cầu.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm cho biết, trước những sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ưu tiên hàng đầu vào công tác phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Mục tiêu cốt lõi không phải là tìm ra sai phạm để xử phạt, mà thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, cơ quan chức năng mong muốn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp rà soát quy trình và tự giám sát nguồn thực phẩm của mình. Đây là trách nhiệm chung không chỉ của cơ quan quản lý mà còn là sự đồng hành từ phía nhà trường và các đơn vị cung ứng.

Đáng chú ý, trong đợt này, Sở An toàn thực phẩm sẽ yêu cầu các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học ký "Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm". Đây là cam kết trách nhiệm giữa các cơ sở cung ứng với cơ quan quản lý và nhà trường, nhằm thiết lập một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên toàn Thành phố.

“Các doanh nghiệp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện cam kết cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, đúng quy định cho các bếp ăn bán trú, nội trú và các cơ sở kinh doanh ăn uống trong trường học. Sự phối hợp chặt chẽ này chính là chìa khóa để đảm bảo chất lượng bữa ăn và sự phát triển an toàn cho thế hệ học sinh tại Thành phố,” ông Lê Minh Hải nhấn mạnh./.

