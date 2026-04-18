1.000 người tham dự Ngày hội đạp xe Vì Hòa bình năm 2026

Ngày 18/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức Ngày hội đạp xe Vì Hòa bình năm 2026.

Ngày hội là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: Cách đây 2 năm, lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh niên phối hợp tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình với nhiều hoạt động tạo ấn tượng sâu sắc đối với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần 2 - năm 2026, sẽ góp thêm những lời nguyện cầu thành tâm cho một thế giới bình yên; lan tỏa khát vọng về một tương lai hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.

Diễn ra trong hai ngày 18-19/4, Ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe vì hòa bình; viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà cho 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng).

Bên cạnh đó, Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” diễn ra tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Ban tổ chức sẽ tổ chức 3 nội dung thi đấu theo 3 nhóm tuổi dành cho nam; trong đó, nhóm 1: từ 51 tuổi trở lên; nhóm 2: từ 40-50 tuổi; nhóm 3: từ 16-39 tuổi và 1 nội dung thi đấu cho nữ (không quy định nhóm tuổi).

Ngày hội đã thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Ngày hội là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng./.

