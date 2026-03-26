Việt Nam có 13 trường đại học được xếp hạng thế giới theo ngành học

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực và ngành học.

Việt Nam có 13 cơ sở giáo dục đại học có ngành được xếp hạng, gồm Trường Đại học Văn Lang, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại thương.

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm nay dựa trên dữ liệu từ 1.912 cơ sở giáo dục đại học với khoảng 21.000 chương trình đào tạo, tăng hơn 300 trường so với năm ngoái. Đây cũng là bảng xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tổ chức QS đưa ra bảng xếp hạng chung theo 5 lĩnh vực gồm nghệ thuật và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ, khoa học đời sống và y khoa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý; đồng thời đưa ra xếp hạng ở 55 chuyên ngành.

Ở bảng xếp hạng chung theo lĩnh vực, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, tăng 3 trường so với năm ngoái. Trong đó, Trường Đại học Văn Lang xếp hạng 260 ở lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, cao nhất Việt Nam.

Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vị trí cao ở lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ với hạng 346 thế giới. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý (lần lượt hạng 401-450 và 341).

Xét theo ngành, Việt Nam có 13 trường được xếp hạng ở 23 ngành. Bốn cơ sở đào tạo lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng theo ngành là Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương.

Việt Nam có 8 trường được xếp hạng về khoa học máy tính. Trong đó, Đại học Duy Tân dẫn đầu, ở vị trí 144 thế giới. Hai trường có ngành nằm trong top 100 là Đại học Văn Lang (ngành nghệ thuật và thiết kế ở vị trí 69) và Đại học Duy Tân (ngành quản lý khách sạn và giải trí hạng 41).

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 14 ngành đào tạo góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, trong đó 13 ngành nằm trong top 500 thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội có 13 ngành được xếp hạng, trong đó 10 ngành nằm trong top 500 thế giới.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí với các trọng số được tùy biến cho phù hợp với các lĩnh vực, bao gồm uy tín học thuật; uy tín tuyển dụng; tỷ lệ trích dẫn trung bình trên một công bố khoa học; chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên; mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Các tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo một ngành, lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của học giả và nhà tuyển dụng); các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua mức độ trích dẫn và chỉ số H-index) và khả năng quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học (thông qua mạng lưới nghiên cứu quốc tế)./.

25 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng châu Á 2026, trong đó có 8 trường lần đầu tiên góp mặt, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội.