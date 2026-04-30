Trường Đại học Luật Hà Nội công bố phương án tuyển sinh, tăng 200 chỉ tiêu

Hôm nay, 30/4, Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, trường dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2025, với ba phương thức xét tuyển.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh phương án tuyển sinh năm 2026 của trường được thiết kế trên tinh thần vì quyền lợi cao nhất của thí sinh.

Cùng với việc tăng chỉ tiêu để tạo thêm cơ hội cho thí sinh, trường giữ nguyên 3 phương thức các tổ hợp xét tuyển như các năm gần đây đồng thời có chế độ điểm cộng cho nhiều đối tượng thí sinh có thành tích, năng khiếu đặc biệt. Ngoài chế độ điểm cộng như năm 2025, trường sẽ cộng điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế. Tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) không vượt quá 3 điểm.

Cụ thể, điểm thưởng tối đa là 1,5 điểm, dành cho các đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng.

Điểm xét thưởng tối đa là 1,5 điểm, dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt. Thí sinh cần đăng ký để được hưởng điểm xét thưởng (trường sẽ có thông báo cụ thể về thời điểm và cách thức đăng ký). Thí sinh chỉ có thể đăng ký để hưởng điểm xét thưởng cho một thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt. Thời gian đạt thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt không quá 3 năm tính tới thời điểm đăng ký xét tuyển.

Điểm khuyến khích tối đa là 1,5 điểm, dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế có giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh cần đăng ký để được hưởng điểm khuyến khích (trường sẽ có thông báo cụ thể về thời điểm và cách thức đăng ký). Điểm khuyến khích được xác định theo mức điểm/cấp độ của chứng chỉ. Nếu chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng quy đổi điểm xét tuyển thì không được dùng để cộng điểm khuyến khích.

Các phương thức xét tuyển của trường gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét học bạ và xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trong đó, điểm xét tuyển theo học bạ bằng điểm tổng điểm trung bình của ba môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có). Điểm trung bình của mỗi môn học bằng tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của môn đó chia 3.

Trường xét tuyển theo phương thức xét tuyển, mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng tuyển sinh đã công bố theo nguồn tuyển và không thấp hơn ngưỡng đầu vào. Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định ngưỡng điểm đầu vào với nhóm ngành luật.

Nếu xét tuyển theo mỗi ngành, địa điểm đào tạo không đủ số lượng tuyển sinh đã công bố thì số lượng tuyển sinh còn lại được chuyển sang cho các ngành/chương trình, địa điểm đào tạo khác.

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển của từng chương trình đào tạo như sau:

TT

Mã xét tuyển

Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển

Mã ngành, nhóm ngành

Tên ngành, nhóm ngành

Số lượng tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Ghi chú

1.

7380101

Luật

7380101

Luật

1600

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

- Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

2.

7380107

Luật Kinh tế

7380107

Luật Kinh tế

550

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

- Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

3.

7380109

Luật Thương mại quốc tế

7380109

Luật Thương mại quốc tế

200

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A01, D01)

- Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A01, D01)

4.

7220201

Ngôn ngữ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

200

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A01, D01)

- Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A01, D01)

5.

7380101PH

Luật

7380101

Luật

300

- Xét tuyển thẳng

- Xét kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

- Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 (bao gồm các tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06)

Tổng

2850

- Trường dành 3% số lượng tuyển sinh đã công bố cho phương thức xét tuyển thẳng, trong trường hợp phương thức xét tuyển thẳng tuyển không đủ số lượng tuyển sinh đã công bố thì số lượng tuyển sinh còn lại được chuyển sang cho các phương thức xét tuyển khác.

- Trường dự kiến tuyển sinh đào tạo chất lượng cao ngành Luật với số lượng là 300, chất lượng cao ngành Luật Kinh tế với số lượng là 150. Thí sinh trúng tuyển tương ứng vào ngành Luật và ngành Luật Kinh tế có thể đăng ký theo học vào các chương trình chất lượng cao khi làm thủ tục nhập học tại trường. Trường có thông báo riêng đối với việc xét tuyển vào các lớp đào tạo chất lượng cao.



