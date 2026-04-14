SIC 2026: Lần đầu đào tạo về bán dẫn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt

Ngày 14/4, Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Letuin High Tech Việt Nam tổ chức lễ khởi động Chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm tại Việt Nam.

Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, SIC 2026 lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở 3 cấp độ: Nhập môn, cơ bản và nâng cao.

Cùng với đó, chương trình tiếp tục đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển dịch theo hướng tập trung thực hành nhiều hơn so với những năm trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng của học viên ngay sau khi hoàn thành khóa học. Đặc biệt, mô hình đào tạo giảng viên (Training of Trainers – ToT) được áp dụng cho lĩnh vực bán dẫn nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và khả năng nhân rộng trong tương lai.

Với mục tiêu đào tạo cho khoảng 2.200 sinh viên, chương trình Samsung Innovation Campus 2026 được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung Việt Nam, NIC, Letuin High Tech và gần 20 trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc. Mô hình phối hợp đa bên giữa Chính phủ – doanh nghiệp – trường đại học này SIC được kỳ vọng không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là nền tảng kết nối và phát triển nguồn nhân lực công nghệ mang tính chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Chương trình này càng có ý nghĩa hơn khi các cấp ngành đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Việc liên tục phát triển Chương trình SIC chính là cam kết quan trọng của chúng tôi nhằm góp phần đưa Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia công nghiệp công nghệ cao. Để đạt được mục tiêu này, Samsung Việt Nam sẽ thúc đẩy một chương trình giáo dục bài bản hơn nữa thông qua hợp tác với các trường đào tạo chuyên ngành bán dẫn Letutin và NIC.”

Các vị đại biểu tham quan Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Bắc Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng trong ngày 14/4, ngay sau lễ khởi động Samsung Innovation Campus năm 2026, Samsung đã khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus, được đặt tại trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm này có tổng diện tích 725m², bao gồm 01 phòng học SIC, 01 phòng STEM Lab, 02 phòng thực hành XR/VR, 01 phòng thực hành mô phỏng lắp ráp bán dẫn, 02 phòng họp và 01 khu vực nghỉ./.

SIC được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những dự án trách nhiệm xã hội cốt lõi của Samsung và đã mở rộng tới 36 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan… Tại Việt Nam, dự án được triển khai từ năm 2019.

