Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 dành cho học sinh

Sáng nay, 11/4, Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Giáo dục, khoa học gắn với phát triển bền vững

Cuộc thi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 trên toàn quốc với hai bảng thi: bảng A dành cho học sinh trung học cơ sở và bảng B dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các đội thi được khuyến khích khai thác những ý tưởng thuộc một trong ba chủ đề: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Không dừng lại ở ý tưởng trên văn bản, chương trình còn đặt ra yêu cầu và lộ trình để biến các sáng kiến trở thành giải pháp có khả năng áp dụng thực tiễn tại địa phương, qua đó góp phần giải quyết những thách thức cụ thể mà cộng đồng đang đối mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho hay với việc khuyến khích việc phát triển các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và cộng đồng, cuộc thi thúc đẩy giáo dục STEM gắn với cuộc sống. Thông qua cuộc thi, các em học sinh không chỉ được nâng cao năng lực về mặt kỹ thuật mà còn phát triển toàn diện về khả năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của xã hội.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho hay cuộc thi không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng, khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. (Ảnh: Vietnam+)

Là một trong những thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi năm 2025, em Trương Đại Nghĩa, học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho hay việc tham gia cuộc thi là hành trình trưởng thành khi mỗi học sinh được phát triển bản thân, mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Ngoài giải thưởng hấp dẫn cho các đội thi có thành tích cao, ban tổ chức còn hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất cho các trường học có đội thi xuất sắc. Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ và đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, cuộc thi đã từng bước khẳng định vị thế là một sân chơi sáng tạo uy tín dành cho học sinh trung học trên cả nước. Năm 2025, cuộc thi thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia và 2.625 ý tưởng được gửi dự thi.

Nhà nước – doanh nghiệp đồng hành

Cuộc thi năm 2026 đánh dấu bước phát triển lên tầm cao mới khi đây là lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trong tổ chức triển khai. Theo ông Na Ki Hong, thông qua sự hợp tác này, cuộc thi dự kiến ​​sẽ có bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc lan rộng văn hóa học tập STEM trên toàn quốc.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học là yêu cầu mang tính chiến lược.

Trên thế giới, giáo dục STEM đã trở thành một xu hướng tất yếu và là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia phát triển. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để thúc đẩy giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ xác định giáo dục STEM là nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết 71 của Bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có yêu cầu đưa giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo vào trường học ngay từ bậc phổ thông.

“Việc hai đơn vị hàng đầu về thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Samsung chính thức hợp tác triển khai cuộc thi đánh dấu một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam,” Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nói.

Các em học sinh cùng các thầy cô giáo hào hứng chờ đón mùa thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cam kết đồng hành Samsung để mở rộng các chương trình giáo dục STEM, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và các cơ hội phát triển toàn diện.

“Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2026 sẽ tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia, phát hiện thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, hình thành được nhiều mô hình/sản phẩm thiết thực, ý nghĩa, có giá trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng,” ông Huy nói./.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “cùng nhau vì ngày mai - trao quyền cho mọi người”, ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, bán dẫn; xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều dự án ý nghĩa khác./.

