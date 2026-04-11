Những công trường không ngủ vì khát vọng gieo chữ nơi đại ngàn Đà Nẵng

Ngay cạnh những lớp học lợp tôn tạm bợ, đại công trường trường nội trú liên cấp đang "rực lửa" thi công xuyên đêm, thắp lên khát vọng về một môi trường giáo dục hiện đại nơi mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.

Thanh Phong
Phóng sự đưa người xem đến với vùng cao biên giới Đà Nẵng, nơi việc học của trẻ em vẫn đang được duy trì đều đặn dưới những lớp học lợp tôn tạm bợ. Nhưng một tương lai xán lạn đang dần mở ra khi ngay cạnh đó, đại công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang được hối hả thi công từng ngày.

Để biến chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, chính quyền địa phương đã nỗ lực đi từng ngõ, gõ từng nhà và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ đồng bào Cơ Tu.

Bà con không chỉ vui vẻ nhường đất để san lấp mặt bằng mà còn từng bước tháo gỡ rào cản tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho con em đi học nội trú trong những năm tới.

Tiếp nối niềm tin ấy, trên trận địa thi công, lực lượng Binh đoàn 12 đang nỗ lực bứt tốc. Vượt qua điều kiện thời tiết cực đoan và cung đường vận chuyển hiểm trở, công trường tại Hùng Sơn luôn rực sáng ánh đèn với chiến dịch 3 ca 4 kíp xuyên đêm.

Sự tận tâm của cả hệ thống chính trị và giọt mồ hôi của những người lính thợ đang ngày đêm đắp móng, xây nền, biến những công trình trăm tỷ thành cột mốc vững chắc nơi biên cương./.

