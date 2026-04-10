Hà Nội dự kiến tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trên máy tính từ năm 2027

Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2027 trên máy tính là thông tin được ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sáng 10/4, tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính ở các địa phương có điều kiện.

Ông Tuấn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố đề án thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính để các sở giáo dục và đào tạo có cơ sở đề xuất, tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong xây dựng các chương trình triển khai đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi. Ông Tuấn cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi trên máy tính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tuyển sinh đầu cấp. Cụ thể, Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến đối với bậc mầm non, lớp 1, lớp 6, bắt đầu từ năm 2017. Năm 2026, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với việc áp dụng bản đồ số GIS và AI để phân tuyến, đảm bảo học sinh được học gần nhà.

Với công tác tuyển sinh vào lớp 10, năm nay, thành phố bắt đầu triển khai đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố với tất cả các thí sinh. Theo đó, thí sinh được thay đổi nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian mở cổng đăng ký.

Trong quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến, hệ thống sẽ có thống kê nguyện vọng theo thời gian thực, cập nhật liên tục. Theo đó, thí sinh sẽ có thể theo dõi để biết được số lượng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và tổng số nguyện vọng vào các trường. Từ đó, các em sẽ cơ sở cụ thể, thực tế hơn để cân nhắc việc đăng ký và đổi nguyện vọng đăng ký.

Ngoài ra, khi các em đăng ký nguyện vọng, hệ thống cũng cảnh báo về các khoảng cách đi lại để tránh những trường hợp đăng ký theo đám đông, đăng ký các nguyện vọng mà có thể sau này nếu trúng tuyển cũng không học do khoảng cách đi lại quá xa hoặc điều kiện chăm sóc không được đảm bảo.

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đây là hai điểm mới liên quan đến kỹ thuật và hệ thống tuyển sinh nhằm giúp thí sinh có thêm thông tin tham khảo để cân nhắc kỹ hơn khi đăng ký, đặc biệt là khi thay đổi nguyện vọng./.

