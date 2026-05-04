Tuyển sinh đại học năm 2026: Học phí khối ngành y dược tăng mạnh

Thông báo tuyển sinh năm 2026 của các trường cho thấy năm học này, học phí của các trường đại học đều tăng, đặc biệt là khối ngành y dược.

Học phí tăng gấp đôi

Trường Đại học Dược Hà Nội công bố học phí dự kiến ngành Dược học là 58 triệu đồng/năm, tăng 30,4 triệu đồng và gấp 2,1 lần so với mức học phí 27,6 triệu đồng của năm 2025. Tương tự, ngành Hóa dược cũng tăng 14,1 triệu đồng, từ 24,4 triệu đồng/năm lên 38,5 triệu đồng. Hai ngành học còn lại của trường là Công nghệ sinh học và Hóa học có học phí 28 triệu đồng/năm học, tăng gần 11 triệu đồng so với mức 17,1 triệu đồng/năm học năm 2025.

Trường Đại học Y Hà Nội cũng dự kiến tăng mạnh học phí. Theo thông báo tuyển sinh năm 2026 của trường, học phí tất cả các ngành đào tạo đều tăng, mức thấp nhất là 3 triệu đồng và cao nhất lên tới 17,8 triệu đồng so với năm 2025.

Cụ thể, học phí ngành Răng – Hàm – Mặt từ 62,2 triệu đồng lên 80 triệu đồng/năm. tăng 17,8 triệu đồng. Ngành Y khoa, Y học Cổ truyền, Y khoa (phân hiệu Thanh Hóa) tăng 7,8 triệu đồng, từ 62,2 triệu đồng lên 70 triệu đồng. Các ngành còn lại tăng từ 3 đến 5 triệu đồng.

Học phí thấp nhất là ngành Công tác xã hội và Tâm lý học với cùng mức 19,1 triệu đồng/năm.

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến học phí ngành Răng- Hàm – Mặt lên đến 90 triệu đồng/năm, tăng 5,3 triệu đồng so với mức 84,7 triệu đồng của năm học 2025-2026. Ngành Y khoa tăng 6 triệu đồng, từ 82,2 triệu lên 88 triệu đồng; ngành Dược học từ 60,5 triệu đồng lên 63,5 triệu đồng. Các ngành khác tăng từ 2 đến 5 triệu đồng. Riêng hai ngành Công tác xã hội và Y tế công cộng giữ ổn định như năm ngoái với mức học phí lần lượt là 30 triệu đồng/năm và 46 triệu đồng/năm.

Học phí dự kiến của Trường Đại học Y dược Cần Thơ. (Ảnh chụp màn hình)

Trường Đại học Y dược Cần Thơ có mức học phí dự kiến thấp nhất là trên 50 triệu đồng và cao nhất là trên 71 triệu đồng. Các ngành có học phí cao nhất là Y khoa và Dược học (71,05 triệu đồng/năm); ngành Răng – Hàm – Mặt học phí 66,5 triệu đồng/năm; Y học cổ truyền và Y học dự phòng có học phí 66,05 triệu đồng/năm.

Các nhà trường cũng cho biết lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm.

Lo ngại cơ hội tiếp cận cho người học

Lý giải về việc tăng mạnh học phí năm nay, Trường Đại học Dược Hà Nội cho hay học phí được thu theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và mức học phí mới sẽ được triển khai khi nhà trường được giao là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, mức trần học phí năm học 2026-2027 của các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên khối ngành dược học, y học là 3,5 triệu đồng/tháng (tương đương 35 triệu đồng/năm). Mức trần này được tăng lên gấp đôi đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; tăng lên gấp 2,5 lần đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành để tự quyết định mức thu học phí.

Với việc học phí ngành y đang dần tiệm cận mức 100 triệu đồng/năm, nhiều ý kiến lo ngại về cơ hội tiếp cận ngành y đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này cũng đã được đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Trần Khánh Thu đặt ra tại nghị trường trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đại biểu Trần Khánh Thu, trong bối cảnh các trường đại học ngày càng nâng cao mức tự chủ tài chính, học phí đại học ngành y vì thế cũng không ngừng tăng, vượt khả năng của nhiều gia đình có thu nhập trung bình, trở thành rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y, nhất là khi thời gian học ngành y kéo dài. Trong khi đó, nhân lực ngành y tế còn mỏng so với yêu cầu.

Đại biểu Trần Khánh Thu viện dẫn số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy cả nước có 66 trường đại học đào tạo bác sỹ y khoa, trong đó 18 trường công lập. Số bác sỹ tốt nghiệp năm 2024 là gần 11.300 người. Quy mô nhân lực y tế tăng 2,33% trong 10 năm qua nhưng vẫn thấp so với nhu cầu. Tổng nhân lực ngành y tế khoảng 431.700 người, thấp hơn nhiều so với mức 632.500 người theo quy hoạch.

Theo đó, đại biểu kiến nghị Bộ Y tế bổ sung đối tượng đào tạo bác sỹ y khoa tại các cơ sở đào tạo công lập vào nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí trong thời gian học kèm cam kết làm việc theo phân công của Nhà nước sau khi tốt nghiệp. Giải pháp này giúp sinh viên, nhất là sinh viên khó khăn, có cơ hội theo học ngành y, đồng thời giải quyết thiếu hụt nhân lực y tế ở vùng sâu, vùng xa và các địa bàn thiếu bác sỹ./.

