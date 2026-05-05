Những điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 thí sinh cần lưu ý

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Theo đó, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tất cả thí sinh phải đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đưa tất cả các nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Điều kiện bắt buộc là thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phải có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm trở lên (theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng). Quy định này không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh.

Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thí sinh khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm thông tin, bao gồm cả các thông tin để hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên, các chứng chỉ quốc tế (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế, trước 17 giờ ngày 20/6/2026, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ các cơ sở đào tạo trước ngày 30/6/2026 và phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống theo lịch chung.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp Trung học phổ thông trên Hệ thống theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo; đề nghị với Hiệu trưởng hoặc cán bộ có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp trung học phổ thông để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót và phải hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 6/6/2026.

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển từ ngày 1/5 đến ngày 20/5/2026.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Tất cả các nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Lưu ý, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp Giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng (các cơ sở đào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10/7/2026).

Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh (nếu có).

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả thí sinh trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8/2026. Sau thời gian này, thí sinh chưa xác nhận nhập học được coi là từ chối quyền nhập học và trường có thể dành chỉ tiêu cho thí sinh khác.

Từ ngày 22/8/2026 đến tháng 12/2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo./.

