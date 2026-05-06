Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026: Môn nào được thí sinh đăng ký thi nhiều nhất?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi.

Theo đó, trong tổng số trên 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Toán và Ngữ văn là hai môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với trên 1,2 triệu thí sinh. Đây là hai môn thi bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh xét tuyển đại học cũng bắt buộc phải thi một trong hai môn này.

Như vậy, môn Toán tăng hơn 58.700 em so và môn Ngữ văn tăng gần 56.700 em so với năm 2025.

Ngoài ta, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng nhiều nhất là môn Lịch sử với 570.800 em, tăng 71.443 em so với năm 2025. Môn Vật lý có gần 390.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 35.332 em.

Xét về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ tăng số lượng thí sinh dự thi cao nhất là môn Công nghệ Công nghiệp tăng gần 205% so với năm 2025 (tăng gần 5.000 em); môn Tin học, tỷ lệ thí sinh dự thi tăng trên 142% (tăng gần 11.000); môn Công nghệ Nông nghiệp tăng 41,57% (tăng trên 9.000 em).

Trong khi đó, các môn Sinh học, Địa lý, Ngoại ngữ lại có số lượng thí sinh giảm. Giảm mạnh nhất là môn Địa lý. Năm 2026, có trên 448.700 em đăng ký dự thi môn này, giảm trên 45.000 em so với con số trên 494.000 thí sinh đăng ký dự thi của năm 2025. Tương tự, môn Sinh học giảm 2.366 em, môn Ngoại ngữ giảm trên 17.500 em...

Thông tin chi tiết cụ thể như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

