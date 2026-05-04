Thành phố Hồ Chí Minh: 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành 1.000 phòng học mới, trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9/2026.

Dự kiến trong năm 2026, Thành phố triển khai khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp (gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập), với 1.251 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng học tăng thêm.

Trong số này, 48 dự án với 907 phòng học mới (699 phòng học tăng thêm) dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 5/9. Từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2026, 22 dự án còn lại với 344 phòng học mới (311 phòng học tăng thêm) sẽ tiếp tục được hoàn thành.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục. Trong quá trình thực hiện, việc xây dựng công trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đối với cơ sở giáo dục.

Thành phố xác định ba “cột mốc đỉnh cao chiến dịch” để tập trung chỉ đạo và tạo thành phong trào thi đua. Trong đó, dịp chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), các địa phương và chủ đầu tư đồng loạt ra quân, cam kết 100% các dự án thuộc nhóm hoàn thành trong tháng Chín đều đang được thi công khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng.

Mốc thứ hai là giai đoạn cao điểm “50 ngày đêm” trong chiến dịch, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm và sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026-2027.

Mốc thứ ba là chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9/2026), các công trình tiêu biểu sẽ được khánh thành đồng loạt và chính thức gắn biển “Công trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Với các dự án hoàn thành sau tháng 9/2026, Ủy ban Nhân dân các địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông (gồm 2.113 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập), hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp.

Dự kiến năm học 2026-2027, thành phố có 197.593 học sinh vào lớp 1, giảm khoảng 6.000 em so với năm học trước, nhưng vẫn cao hơn số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học khoảng 11.800 em.

Cùng với đó, số học sinh vào lớp 6 dự kiến là 185.730 em, giảm khoảng 2.200 em so với năm học trước, nhưng vẫn cao hơn số học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở khoảng 14.900 em.

Trong năm học này, dự kiến toàn Thành phố có 169.079 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng 42.734 học sinh so với năm học trước); trong đó, các trường trung học phổ thông công lập chỉ tuyển khoảng 70%, số còn lại được phân luồng vào các loại hình giáo dục khác.

Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027” được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028 tiến đến hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 (300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học); đồng thời hướng đến chào mừng, kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

