Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại Hà Nội

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, Hà Nội áp dụng nhiều điểm mới về thi, tuyển sinh; đẩy mạnh hình thức trực tuyến, giảm thủ tục, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học. Nhiều điểm mới về thi, tuyển sinh đã được thông tin chi tiết tới các địa phương và nhà trường.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh; thời gian tuyển sinh từ ngày 1/7 đến hết 9/7/2026.

Với tuyển sinh lớp 10, đây là năm đầu tiên học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6/2026 với điểm mới là chỉ có một loại đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.