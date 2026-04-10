Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại Hà Nội

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh; thời gian tuyển sinh từ ngày 1/7 đến hết 9/7.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, Hà Nội áp dụng nhiều điểm mới về thi, tuyển sinh; đẩy mạnh hình thức trực tuyến, giảm thủ tục, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học. Nhiều điểm mới về thi, tuyển sinh đã được thông tin chi tiết tới các địa phương và nhà trường.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh; thời gian tuyển sinh từ ngày 1/7 đến hết 9/7/2026.

Với tuyển sinh lớp 10, đây là năm đầu tiên học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6/2026 với điểm mới là chỉ có một loại đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội #tuyển sinh đầu cấp TP. Hà Nội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng

Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.