Hà Nội: Tối ưu hóa quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Trong hai ngày 8 - 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường mầm non và tiểu học.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm “tối ưu hóa” quy trình tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Minh bạch hóa toàn bộ quy trình

Kiểm tra quy trình vận hành bếp ăn phục vụ học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê (phường Việt Hưng, Hà Nội), đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận nhà trường đã và đang áp dụng nghiêm ngặt quy trình 10 bước theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất chính là việc ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa toàn bộ quy trình. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng yếu, từ khu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế đến khu chia suất ăn.

Toàn bộ dữ liệu này không chỉ dành riêng cho Ban Giám hiệu nhà trường mà còn được chia sẻ trực tiếp tới đại diện phụ huynh học sinh để cùng giám sát.

Theo ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng, phường hiện có 63 cơ sở giáo dục tổ chức bán trú, căng - tin. Chính quyền địa phương đã thiết lập một "hàng rào" kỹ thuật khắt khe, thẩm định từ 32 hồ sơ đơn vị cung cấp để chọn ra 10 đơn vị có năng lực tốt nhất.

Bên cạnh đó, phường cũng quán triệt phương châm “6 rõ” trong an toàn thực phẩm: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tận gốc. Bên cạnh đó, phường cũng gặp một số áp lực về ngân sách cho công tác kiểm nghiệm nhanh,” ông Vũ Xuân Trường chia sẻ.

Nêu quan điểm coi bữa ăn bán trú cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục, nhà giáo Trần Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Khuê cho biết, nhà trường đã kiện toàn Tổ tự giám sát đầy đủ các thành phần gồm: Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế và đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh của 29 lớp.

Việc kiểm tra hóa đơn, chứng từ và cảm quan thực phẩm đầu vào được tổ giám sát thực hiện từ 5 giờ 30 phút với mục tiêu minh bạch tuyệt đối.

Còn tại Trường Mầm non Tuổi thơ (phường Yên Hòa, Hà Nội), qua khảo sát thực tế mô hình bếp ăn của nhà trường, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của Trường Mầm non Tuổi thơ trong việc cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2025-2026, đặc biệt là trụ cột chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Một số điểm nhấn ưu việt của mô hình này bao gồm: Vận hành bếp ăn một chiều, khu vực sơ chế, chế biến và chia suất ăn được tách biệt hoàn toàn, bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; số hóa thực đơn và dinh dưỡng, nhà trường ứng dụng phần mềm để cân đối khẩu phần ăn, bảo đảm năng lượng phù hợp lứa tuổi và công khai thực đơn định kỳ hằng tuần cho phụ huynh theo dõi; giám sát đa bên, có sự tham gia thường xuyên của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc trực tiếp kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và khâu tiếp nhận thực phẩm hằng ngày.

Chế biến bữa ăn cho học sinh tại bếp ăn trường Tiểu học Đoàn Khuê (phường Việt Hưng, Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Chuẩn hóa bữa ăn học đường

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đề cao việc bảo đảm khoa học, khép kín, minh bạch, có sự giám sát thực tiễn dựa trên nền tảng công nghệ và sự tham gia của cộng đồng.

Trong đó, sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch đến giám sát hằng ngày chính là "chìa khóa" để mô hình này đạt hiệu quả thực tiễn cao.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin cần gắn với tích hợp đầy đủ quy trình kiểm tra, giám sát, đặc biệt là thực hiện nghiêm “kiểm thực 3 bước” trong bếp ăn trường học.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch truy xuất nguồn gốc thực phẩm định kỳ hoặc đột xuất, qua đó, làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các trường cần chú trọng dinh dưỡng trong từng bữa ăn, đảm bảo nước uống cho học sinh, tuyệt đối không tái sử dụng thực phẩm thừa, đặc biệt là dầu mỡ đã qua sử dụng,” Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội Đặng Thanh Phong cũng đánh giá, mô hình bếp ăn tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê và giải pháp “Smart Canteen” tại phường Việt Hưng là những điển hình về chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm.

Việc nhà trường lưu mẫu thức ăn 150g/món trong 24 giờ và áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc là những bước đi rất chuyên nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tham mưu để thành phố xây dựng bộ tiêu chuẩn mới, nâng cao các chỉ số về ứng dụng công nghệ thông tin và minh bạch dữ liệu thực phẩm học đường trong năm học tới," ông Đặng Thanh Phong chia sẻ.

Trực tiếp khảo sát quy trình mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Tuổi thơ và Trường Tiểu học Đoàn Khuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu, địa phương và các nhà trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến kiểm soát chất lượng, coi đây là cơ sở để đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng bộ quy chuẩn chung về an toàn thực phẩm học đường.

Đến hết tháng 5/2026, Hà Nội phải công bố bộ tiêu chuẩn mới với yêu cầu cao hơn, tiệm cận các quy chuẩn quốc tế về an toàn và dinh dưỡng.

Đây sẽ là “khuôn mẫu” để các trường học trên toàn địa bàn áp dụng đồng bộ, hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ, bà Vũ Thu Hà khẳng định, chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm học đường không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng.

Các nhà cung cấp phải thực hiện số hóa toàn bộ thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm; việc truy xuất không thể chỉ dừng lại ở tên đơn vị cung cấp mà phải chi tiết đến vùng trồng, hộ sản xuất, quy trình canh tác và thời điểm thu hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, an toàn thực phẩm học đường là vấn đề đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ Thủ đô.

Từ mô hình tại các nhà trường, thành phố sẽ đẩy mạnh chuẩn hóa quy định, bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm học đường an toàn, thông minh và bền vững./.