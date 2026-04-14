Bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng trở lại

Những tháng đầu năm nay, bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng trở lại, với không ít trường hợp chuyển nặng chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Bệnh truyền nhiễm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhanh, diễn biến khó lường và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Thực tế cho thấy bệnh tay chân miệng, sởi hay sốt xuất huyết, chỉ một chút chủ quan trong nhận biết triệu chứng, chậm trễ trong thăm khám hay lơ là trong phòng bệnh cũng có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết: phải phát hiện sớm, điều trị kịp thời và chủ động phòng ngừa từ cộng đồng - trước khi dịch bệnh lan rộng và vượt khỏi tầm kiểm soát./.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, cảnh báo chủng EV71 với độc lực cao Các kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân có độc lực cao, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.