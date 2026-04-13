Đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ 2026

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các hoạt động theo "Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống xảy ra thiên tai (bão, lũ).

Đây là hoạt động nhằm chủ động ứng phó, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh do mưa lũ và các tình huống thiên tai trong năm 2026, đảm bảo cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng tránh nguy cơ ô nhiễm từ chất thải, góp phần phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, theo tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị là chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động" nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; lồng ghép nội dung đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong các kế hoạch ứng phó khẩn cấp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; xử lý kịp thời các sự cố ô nhiễm nguồn nước; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo.

Bộ Y tế cũng đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố chú trọng, đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; đặc biệt là phổ biến một số triệu chứng thường gặp trong mưa, lũ.

Bên cạnh đó các tỉnh cần chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý nước, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh về Cục Phòng bệnh./.

