Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số Vốn con người mở rộng

Ngày 16/4, trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra tại Washington, D.C., Việt Nam đã được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người. Đây là sự ghi nhận quan trọng của các định chế tài chính đa phương đối với những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Tại Hội nghị, bà Mamta Murthi, Phó Chủ tịch về nguồn lực con người, Ngân hàng thế giới, đã trao danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập cho Việt Nam nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tối ưu hóa "tài sản" con người để phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bộ Tài chính cho biết việc Việt Nam được vinh danh là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sự chuyển dịch tích cực của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới. Thành tựu này thể hiện nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các Bộ ngành, địa phương trong quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị tập trung đột phá phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao đến năm 2030.

Trên cơ sở thư mời ngày 31/3/2026 của Ngân hàng Thế giới gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng. (Ảnh: Vũ Khuê)

Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế quốc tế, thành tích tại chỉ số HCI+ 2026 không chỉ là kết quả của ngành giáo dục và y tế, mà còn in đậm dấu ấn của công tác quản lý tài chính nhà nước trong việc chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành kết quả thực tiễn. Cụ thể, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư từ ngân sách vào giáo dục và y tế thành tăng trưởng kinh tế thực chất tốt hơn mức trung bình quốc tế. Chất lượng chi tiêu công bền vững với kết quả giáo dục nổi bật cho thấy hiệu quả của các chính sách tài khóa trong việc ưu tiên đầu tư cho tri thức. Mặt khác, Ngân hàng Thế giới cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ về việc làm hưởng lương tại Việt Nam, phản ánh sự thành công trong việc kết nối giữa nguồn lực tài chính dành cho đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động năng suất cao.

So với các quốc gia trong khu vực và cùng mức thu nhập, Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn trong việc chuyển đổi kỹ năng thành việc làm và thu nhập thực tế. Việc được vinh danh tại HCI+ 2026 một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của chiến lược lấy con người làm trung tâm, đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia - yếu tố sống còn cho năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Thành tựu này là sự ghi nhận quốc tế đồng thời là động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính, ưu tiên thu hút và quản lý hiệu quả các nguồn lực, bao gồm cả ODA và vốn vay ưu đãi, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2026-2030./.

