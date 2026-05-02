Mỹ tăng thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ EU lên mức 25%

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ôtô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng các quốc gia sản xuất ôtô tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng nhà lãnh đạo này nên tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thay vì can thiệp vào tình hình Iran.



Đức có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ôtô và phụ tùng, do đóng góp lớn vào lượng ôtô xuất khẩu của EU.

Theo thỏa thuận thương mại vào năm 2025, chính quyền Mỹ đã giảm thuế đối với ôtô của EU xuống còn 15%.

Trước đó, ôtô từ EU từng phải chịu tổng mức thuế lên tới 27,5%./.

“Nước cờ” thuế quan mới của Tổng thống Trump nhằm kéo sản xuất ôtô về Mỹ Kế hoạch miễn giảm thuế của Tổng thống Donald Trump có thể tạo cú hích lớn cho ngành sản xuất ôtô trong nước, khuyến khích các hãng toàn cầu đẩy mạnh đầu tư và lắp ráp xe tại Mỹ.