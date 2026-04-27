Mỹ siết chặt thuế quan với Mexico và Canada

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực thương mại lên các đối tác láng giềng bằng cách mở rộng các khoản thuế quan đánh vào thép, nhôm và hàng chế tạo.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc rà soát chung đối với Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) dự kiến vào mùa Hè năm nay.

Trong chuyến thăm Mexico City vào ngày 20/4 vừa qua, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã thông báo với giới doanh nghiệp Mexico rằng các chính sách thuế quan không ưu đãi sẽ được duy trì.

Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định các lĩnh vực ôtô và thép của Mexico không nên mong đợi việc bãi bỏ thuế quan trong quá trình đàm phán lại Hiệp định USMCA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã ký kết USMCA vào năm 2020, hiện đang tìm cách áp dụng các rào cản thương mại mới dù hiệp định này vẫn đang có hiệu lực.

Kể từ ngày 6/4, các quy định thuế quan mới của Mỹ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 đã chính thức áp dụng mức thuế 25% lên toàn bộ giá trị của các hàng hóa chế tạo từ Mexico và Canada nếu chúng được làm từ thép, nhôm hoặc đồng không có nguồn gốc từ Mỹ.

Các mặt hàng chịu ảnh hưởng bao gồm tủ lạnh, máy giặt, xe đẩy trẻ em và cả xe điện golf. Trước đó, vào năm 2025, Mỹ đã áp thuế 50% đối với thép và nhôm từ hai quốc gia này.

Ngay cả đối với ôtô, vốn được miễn thuế nếu đạt 75% tỷ lệ nội địa hóa theo USMCA, nay cũng bị Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả các phần linh kiện không được sản xuất trực tiếp tại Mỹ.

Những chính sách này đang gây ra thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế tích hợp của Bắc Mỹ, nơi có kim ngạch thương mại đạt khoảng 1.800 tỷ USD vào năm ngoái.

Việc gia tăng thuế quan không chỉ làm giảm khả năng chi trả của người tiêu dùng Mỹ đối với các sản phẩm thiết yếu mà còn gây tổn hại đến các công ty Mỹ vốn đang cung cấp các linh kiện công nghệ cao cho các nhà máy tại Mexico và Canada.

Các chuyên gia dự báo rằng nếu Mexico và Canada thực hiện các biện pháp trả đũa, các thị trường xuất khẩu nông sản và rượu của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quá trình rà soát USMCA vào mùa Hè này sẽ là thử thách lớn đối với sự ổn định kinh tế khu vực, khi các cuộc thảo luận có thể kéo dài hàng năm cho đến thời hạn chót vào năm 2036../.

​