“Điểm nóng” trong đàm phán thương mại Canada - Mỹ

Theo mạng tin nationalpost.com ngày 20/4, các địa phương trên toàn Canada tiếp tục thực thi “Lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ,” một động thái đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán rượu từ trong nước, nhưng làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại song phương trước thềm các cuộc đàm phán Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (USMCA).

Kể từ năm 2025, tất cả các tỉnh của Canada, trừ Saskatchewan và Alberta, đều thực hiện lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ, được ban hành sau các mối đe dọa thuế quan và những hành động chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà lãnh đạo Canada coi chính sách này vừa là đòn bẩy kinh tế vừa là sự lựa chọn yêu nước, với các biển hiệu cửa hàng kêu gọi người mua sắm "Hãy mua hàng Canada thay vì hàng Mỹ."

Lệnh cấm đã trở thành “điểm nóng” gây tranh cãi giữa hai nước, với việc Đại diện Thương mại Mỹ gọi chúng là “rào cản tiếp cận thị trường, trái với các cam kết của USMCA.”

Lệnh cấm đã làm thay đổi mạnh mẽ dòng chảy thương mại rượu: Xuất khẩu rượu mạnh của Mỹ sang Canada giảm từ 203 triệu USD xuống còn 60 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2025, rượu vang và bia cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tác động này lan rộng đến ngành nông nghiệp Mỹ, nơi việc giảm xuất khẩu rượu đồng nghĩa với nhu cầu yếu hơn đối với ngô, lúa mạch, lúa mỳ và nho.

Tại Canada, trong khi doanh số bán rượu trong nước tăng 18%, các nhà sản xuất thủ công phải đối mặt với thuế và chi phí sản xuất cao, làm giảm lợi nhuận và buộc một số nhà máy bia phải đóng cửa.

Những gì bắt đầu như một sự trả đũa cho các mối đe dọa thuế quan của Mỹ đã phát triển thành một tranh chấp thương mại mang tính cấu trúc, hiện đang có nguy cơ ảnh hưởng đến việc xem xét lại Hiệp định USMCA sắp tới.

Các quan chức Mỹ coi các lệnh cấm là không phù hợp với các nghĩa vụ thương mại, nhưng các tỉnh thành Canada có quyền tự trị riêng và bởi vậy, Ottawa không thể dỡ bỏ ngay lập tức.

Việc giải quyết vấn đề đòi hỏi sẽ phải thuyết phục từng tỉnh riêng lẻ, điều này sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ giải pháp song phương nào.

Quá trình xem xét Hiệp định USMCA vào mùa hè này có thể sẽ chứng kiến lệnh cấm rượu trở thành một vấn đề gây tranh cãi, cùng với các vấn đề thương mại khác.

Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh cấm để khôi phục quyền tiếp cận thị trường, trong khi các bên liên quan của Canada cân nhắc chi phí chính trị và kinh tế của việc đảo ngược quyết định này.

Với thói quen tiêu dùng đã ăn sâu, sự sẵn lòng trả giá cao hơn cho các sản phẩm của Canada và quyền tài phán của các tỉnh, bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng có thể diễn ra chậm và rời rạc, gây ra sự không chắc chắn cho các nhà sản xuất ở cả hai phía./.

