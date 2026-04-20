Insider One và Hội đồng Cố vấn Sản phẩm định hình tương lai Agentic AI

Customer Advisory Board (CAB) Vietnam 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, quy tụ các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia chủ chốt trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, hàng không, bán lẻ, thương mại điện tử và công nghệ tài chính để cùng bàn về tương lai của Agentic AI trong customer engagement -nơi AI không chỉ hỗ trợ, mà thực sự tự vận hành để tạo ra tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, sự kiện năm nay có sự tham dự trực tiếp của Mr. Muharrem Derinkök, Đồng sáng lập kiêm Chief Product Officer của Insider One, cho thấy thị trường Việt Nam và tiếng nói của Hội đồng Cố vấn Sản phẩm tại đây đang được đưa thẳng vào các quyết định chiến lược ở cấp toàn cầu.

Customer Advisory Board là gì?

Customer Advisory Board (Hội đồng Cố vấn Sản phẩm) của Insider One là nhóm khách hàng chiến lược, quy tụ các lãnh đạo và chuyên gia đang trực tiếp làm tăng trưởng và chuyển đổi số tại những doanh nghiệp hàng đầu. Hội đồng tạo ra một kênh trao đổi hai chiều, minh bạch giữa đội ngũ sử dụng nền tảng và đội ngũ phát triển sản phẩm.

Customer Advisory Board được tổ chức thường niên trên nhiều khu vực toàn cầu, và năm 2026 là lần thứ 4 CAB diễn ra tại Việt Nam. Tại mỗi kỳ họp, các thành viên CAB gặp gỡ định kỳ để chia sẻ thẳng thắn thách thức thực tế, góp ý trực tiếp vào roadmap sản phẩm và cùng Insider One xác định các ưu tiên dài hạn. Mục tiêu là đảm bảo mọi quyết định phát triển - đặc biệt với CDP và Agentic AI - đều minh bạch, bền vững và xuất phát từ nhu cầu thật của doanh nghiệp, không chỉ từ góc nhìn công nghệ.

Mục đích của Customer Advisory Board là:

Cùng xác định những ưu tiên sản phẩm quan trọng nhất cho thị trường Việt Nam, dựa trên nhu cầu thực tế và dữ liệu vận hành.

Đảm bảo các tính năng mới – đặc biệt là CDP, Agentic AI và các AI Agent như Shopping Agent, Insights Agent – giải đúng bài toán tăng trưởng doanh thu, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xây dựng cơ chế phản hồi thường xuyên, giúp Insider One phát triển bền vững, không chạy theo “trào lưu AI” mà tập trung vào giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và người dùng cuối.

Nhờ mô hình Customer Advisory Board, insight từ thị trường Việt Nam đi thẳng vào product roadmap, rút ngắn khoảng cách giữa “ý tưởng sản phẩm” và “giá trị thực tế trong vận hành”, đồng thời tạo nền tảng minh bạch để triển khai Agentic AI ở quy mô lớn.

Agent One™ từ ý tưởng đến trải nghiệm thực tế tại CAB

Điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu Agent One™ bộ sản phẩm Agentic AI của Insider One, cùng các demo thực tế được xây dựng từ chính dữ liệu và bài toán mà khách hàng đang đối mặt. Agent One™ không chỉ là một trợ lý hội thoại chung chung, mà là tập hợp nhiều AI Agent chuyên biệt, được “giao nhiệm vụ” rõ ràng trong hành trình khách hàng.

Trong phiên CAB tại Hà Nội, hai sản phẩm được quan tâm nhiều nhất là:

Shopping Agent:

Shopping Agent được thiết kế như một trợ lý bán hàng kỹ thuật số, luôn “hiểu khách đang cần gì” trong từng ngữ cảnh. Dựa trên dữ liệu CDP và hành vi thời gian thực, Shopping Agent có thể chủ động gợi ý sản phẩm, đưa ra đề xuất cross‑sell, up‑sell, hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn ngay trong khi khách hàng trò chuyện. Nhờ đó, mỗi phiên tương tác không chỉ dừng lại ở mức độ “trao đổi thông tin”, mà trở thành cơ hội tăng doanh thu và giá trị đơn hàng.

Insights Agent kết hợp Smart Dashboard:

Insights Agent đóng vai trò như một “chuyên gia phân tích” đồng hành cùng đội ngũ marketing, growth và kinh doanh. Thay vì chờ đợi báo cáo hay phụ thuộc hoàn toàn vào đội BI, người dùng chỉ cần nhập câu hỏi ở dạng ngôn ngữ tự nhiên chẳng hạn “Chiến dịch A đang tụt CVR ở bước nào?” để Agent tự động truy vấn dữ liệu CDP, dựng dashboard trực quan và highlight những insight quan trọng nhất. Từ đó, team có thể hành động ngay, rút ngắn đáng kể thời gian từ “có dữ liệu” đến “ra quyết định.”

Tại CAB, các câu hỏi xoay quanh Agent One™ hầu hết đều rất thực tế: Agent triển khai thế nào trong tổ chức lớn? Cần bao lâu để “go‑live”? Làm sao để đo lường ROI của Agentic AI? Những trao đổi này giúp lộ trình nâng cấp sản phẩm của Insider One bám sát nhu cầu thị trường, thay vì chỉ dừng lại ở concept.

Agentic AI - bước tiếp theo của tự động hóa trong Marketing & Customer Experience

Tại CAB Vietnam 2026, chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất là Agentic AI – thế hệ tiếp theo của AI trên nền tảng Insider One. Nếu Generative AI và Predictive AI đã xuất hiện rộng rãi trong các sản phẩm marketing, thì Agentic AI (Autonomous Agent) được xem là bước tiến mới, nơi AI có thể tự ra quyết định và tự hành động.

Thay vì đội ngũ marketing hoặc growth phải tự tay thiết lập từng rule, từng workflow automation, với Agentic AI, họ chỉ cần định nghĩa rõ outcome mong muốn: tăng tỉ lệ khách hàng hoạt động, giảm churn, tăng conversion rate, hay đẩy usage của một sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Từ các mục tiêu này, Autonomous Agent sẽ:

Tự động phân tích dữ liệu từ Customer Data Platform (CDP).

Tự đề xuất nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp.

Tự thiết kế hành trình khách hàng đa kênh.

Liên tục tối ưu dựa trên tín hiệu hành vi và kết quả thực tế.

Đây là bước chuyển từ “AI hỗ trợ đưa ra quyết định” sang “AI tự vận hành để chạm mục tiêu”, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai chiến dịch, giảm phụ thuộc vào cấu hình thủ công và tăng khả năng đo lường tác động tới doanh thu.

Tiếng nói từ các thành viên CAB: Elmich, BIDV, Toyota

Dưới góc nhìn ngân hàng bán lẻ, Ms.Giang Nguyễn – Senior Specialist, Retail Banking Division tại BIDV nhấn mạnh vai trò của CAB và kỳ vọng với Agentic AI: “Việc Insider mời BIDV vào Customer Advisory Board cho thấy chúng tôi không chỉ là khách hàng, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của họ. Điều đó tạo niềm tin để hai bên cùng đầu tư nghiêm túc vào các sáng kiến chung, đặc biệt là trong mảng Smart Banking và Agentic AI.” “Với thế hệ giải pháp Agent One, chúng tôi kỳ vọng có thể nâng trải nghiệm từ ‘cá nhân hóa’ lên mức ‘siêu cá nhân hóa’, nơi mỗi khách hàng đều được phục vụ theo đúng bối cảnh và nhu cầu tài chính của mình.”

Ở lĩnh vực ôtô, Ms. Hà Nguyễn - Digitalization Dept., Sales Planning & Marketing Division tại Toyota Việt Nam nhìn thấy tiềm năng rất rõ của Agent One trong việc nối liền hành trình online–offline: “Trong ngành xe, khách thường tìm hiểu online nhưng quyết định và giao dịch lại diễn ra tại đại lý. Khả năng hợp nhất dữ liệu hành trình khách hàng của Insider giúp chúng tôi hiểu rõ hơn từng điểm chạm, từ lúc khách tìm kiếm chiếc xe đầu tiên cho đến khi quay lại bảo dưỡng định kỳ.”

“Mục tiêu của Toyota là trở thành người bạn đồng hành thông minh của khách hàng trong suốt vòng đời chiếc xe, và chúng tôi nhìn thấy vai trò rất rõ của Insider One trong hành trình đó.”

Mr. Toàn Chu, CRM Manager tại Elmich, chia sẻ về lý do lựa chọn Insider One và kết quả thực tế sau triển khai: “Chúng tôi chọn Insider One không chỉ vì năng lực nền tảng, mà vì một đội ngũ thật sự đồng hành. Ở một thị trường thay đổi nhanh như Việt Nam, việc có một đối tác vừa hiểu công nghệ, vừa hiểu sức ép kinh doanh như Insider là lợi thế rất lớn cho Elmich.” “Từ khi triển khai Insider One, chúng tôi thấy rõ sự cải thiện ở từng tầng phễu - từ tiếp cận, tương tác cho tới chuyển đổi. Ấn tượng nhất là tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng tăng lên rõ rệt, và điều đó đến trực tiếp từ việc cá nhân hóa hành trình bằng CDP và các kịch bản trên Architect.”

Tôn vinh các thành viên CAB Hà Nội 2026

Customer Advisory Board Vietnam 2026 là nơi quy tụ những “người cầm lái” các chương trình số hoá và tăng trưởng tại những thương hiệu hàng đầu. Các thành viên CAB Hà Nội 2026 bao gồm:

BIDV – Ms. Giang Nguyễn | Senior Specialist, Retail Banking Division

Vietnam Airlines – Ms. Xuân Giang | Head of Marketing & Sales Department

Vietnam Airlines – Ms. Oanh Trần | Marketing Team Lead, Marketing & Sales Department

NCB – Mr. Tiến Nguyễn | Senior Specialist, Digital Marketing Center

MSB – Ms. Thu Nguyễn | Transformation Director of Marcom Program

TPBank – Ms. Châu Phạm | Head of Digital Solutions & Platform

MBS – Ms. Lan Nguyễn | Head of Marcom Department

MBS – Mr. Tuấn Anh | Head of Digital Business

MBS – Mr. Tuấn Trần | Director of Data

SeABank – Ms. Hà Nguyễn | Director, Digital Banking Solutions

SeABank – Ms. Yến Lê | Corporate Customer Marketing Manager

Printerval – Ms. Chi Đàm | Chief Strategy & Growth Officer

Toyota – Ms. Hà Nguyễn | Digitalization Dept., Sales Planning & Marketing Division

Toyota – Ms. Ngân Nguyễn | Digitalization Dept.

Elmich – Mr. Toàn Chu | CRM Manager

FPT Shop – Mr. Trung Phạm | Head of Digital Marketing, Head Office

VETC – Mr. Linh Phạm | Head of Digital Product

Mỗi thành viên CAB không chỉ là khách mời, mà là đối tác đồng kiến tạo. Những chia sẻ thẳng thắn về khó khăn khi triển khai AI, các yêu cầu về governance, bảo mật dữ liệu, khả năng tích hợp hệ thống, hay cách tổ chức team để vận hành Agentic AI… đều trở thành chất liệu quý cho đội ngũ sản phẩm của Insider One.

CAB - từ thử nghiệm AI đến chiến lược Agentic AI dài hạn

Với hơn 100+ doanh nghiệp đang sử dụng Insider One mỗi ngày, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc nhóm dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận tại Việt Nam, Customer Advisory Board đóng vai trò như một “bàn tròn chiến lược” để định hình tương lai sản phẩm.

Tại CAB Vietnam 2026, thay vì chỉ nói về xu hướng, các doanh nghiệp cùng nhau chốt danh sách những use case ưu tiên cho năm 2026.

Điểm chung sau phiên thảo luận là mỗi doanh nghiệp đều lựa chọn được top 3 tính năng liên quan đến AI & Agent để thử nghiệm ngay trong quý 2/2026. Lộ trình được cụ thể hóa: bắt đầu từ các use case nhỏ, chứng minh hiệu quả, sau đó mở rộng quy mô (scale up) khi đã có số liệu rõ ràng về tác động tới doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi hoặc giá trị vòng đời khách hàng.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm cách biến AI từ "khái niệm" thành "kết quả cụ thể" trong kinh doanh, nền tảng Insider One với CDP, AI Agents và orchestration layer có thể giúp bạn bắt đầu đúng hướng và đi nhanh hơn.

