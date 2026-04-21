Giới chức toàn cầu giám sát chặt chẽ mô hình AI siêu việt của Anthropic

Trong bối cảnh lo ngại về an ninh mạng gia tăng, giới chức quản lý tài chính và công nghệ trên toàn thế giới đang đặt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới của Anthropic mang tên Mythos vào tầm ngắm.

Dù sở hữu khả năng đột phá, Anthropic hiện vẫn trì hoãn việc phát hành rộng rãi mô hình này nhằm kiểm soát các rủi ro tiềm tàng.

Ông Guillaume Princen, phụ trách quan hệ với các đối tác công nghệ của Anthropic tại Paris (Pháp), cho biết Mythos là mô hình bắt đầu vượt xa khả năng của con người trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo ông, mô hình này có khả năng phát hiện những lỗ hổng bảo mật đã tồn tại hàng thập kỷ - những sai sót mà cả chuyên gia con người lẫn các công cụ tự động trước đây đều không thể tìm ra.

Thay vì phát hành đại trà, Anthropic hiện chỉ chia sẻ Mythos với vài chục đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và tài chính Mỹ như Nvidia, Amazon, Apple và JP Morgan Chase. Mục tiêu của động thái này là cho phép các đơn vị chủ chốt thử nghiệm và củng cố hạ tầng an ninh mạng.

Ông Princen khẳng định Anthropic muốn minh bạch hóa các rủi ro và coi an toàn AI là ưu tiên hàng đầu, đồng thời mong muốn thúc đẩy các cuộc đối thoại đa phương giữa giới công nghệ, học thuật và các nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, năng lực vượt trội của Mythos trong việc phát hiện lỗ hổng hệ thống đã khiến giới chức tài chính và các cơ quan quản lý không khỏi lo ngại. Chính phủ Anh nhận định Mythos là minh chứng cho tốc độ phát triển chóng mặt của AI và những mối đe dọa tiềm tàng mà công nghệ này có thể gây ra.

Tại Australia, Ủy ban chứng khoán và đầu tư (ASIC) cùng Cơ quan quản lý ngành ngân hàng (APRA) xác nhận đang theo dõi sát sao để đánh giá các tác động đối với thị trường và đảm bảo khả năng phục hồi của hệ thống tài chính.

Tương tự, tại Hàn Quốc, các cơ quan chức năng gồm Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc an ninh thông tin từ nhiều ngân hàng và hãng bảo hiểm để rà soát rủi ro liên quan đến Mythos.

Tại châu Âu, ông Christian Sewing, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Đức kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng đầu tư Deutsche Bank, cho biết, các tổ chức tín dụng đang giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan quản lý. Dù khẳng định tình hình hiện chưa đến mức báo động, ông nhấn mạnh các ngân hàng cần phải đưa yếu tố này vào công tác quản trị rủi ro hàng ngày. Hiện tại, chưa có công ty châu Âu nào tham gia vào liên minh phòng thủ mạng "Project Glasswing" của Anthropic.

Bất chấp những thận trọng về mặt kỹ thuật, Anthropic đang ghi nhận kết quả kinh doanh vượt bậc. Hãng cho biết doanh thu định kỳ hàng năm đã tăng gấp ba lần so với quý trước, đạt mức hơn 30 tỷ USD và chính thức vượt qua đối thủ OpenAI lần đầu tiên. Khoảng 80% doanh thu của hãng đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Châu Âu hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của Anthropic. Công cụ phát triển phần mềm Claude Code của hãng ước tính mang lại doanh thu hàng năm khoảng 2,5 tỷ USD, nhờ vào mức độ đón nhận mạnh mẽ từ các doanh nghiệp châu Âu như Novo Nordisk.

Mặc dù vậy, Anthropic hiện đang vấp phải rào cản địa chính trị lớn tại quê nhà. Do từ chối cho phép Lầu Năm Góc sử dụng công cụ AI cho các mục đích giám sát hàng loạt hoặc phát triển vũ khí tự trị, hãng đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump định danh là "rủi ro chuỗi cung ứng" đối với an ninh quốc gia.

Giám đốc tài chính Krishna Rao cảnh báo động thái này có thể khiến Anthropic thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu./.

Anthropic tuyên bố sẽ kiện Chính phủ Mỹ ra tòa nếu lệnh cấm trên được áp dụng và nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường về việc phản đối giám sát đại trà hay vũ khí tự động.

