Tập đoàn công nghệ Huawei đứng trước thách thức lớn tại châu Âu

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đang đứng trước thách thức lớn tại châu Âu khi Ủy ban châu Âu đẩy mạnh các biện pháp nhằm loại bỏ các nhà cung cấp bị coi là “rủi ro cao” khỏi hạ tầng viễn thông của khu vực.

Từng đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường châu Âu, Huawei đã đầu tư mạnh từ cuối thập niên 2010, tận dụng sự phát triển của công nghệ 5G để mở rộng thị phần thiết bị mạng.

Năm 2018, tập đoàn này - khi đó đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, sau Apple và Samsung - còn tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm quy mô lớn tại Paris nhằm khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, triển vọng này nhanh chóng bị đảo chiều. Đầu năm 2026, Ủy ban châu Âu mở đường cho việc siết chặt, thậm chí tiến tới cấm Huawei và ZTE tham gia các mạng viễn thông, trong khuôn khổ sửa đổi luật an ninh mạng.

Liên minh châu Âu (EU) lo ngại các thiết bị của Huawei có thể bị lợi dụng cho hoạt động gián điệp hoặc gây gián đoạn thông tin liên lạc - điều mà tập đoàn này luôn bác bỏ.

Theo ông John Strand, Giám đốc hãng tư vấn Strand Consult, hiện khoảng 30% thiết bị viễn thông tại châu Âu được cung cấp bởi các nhà cung cấp bị xếp vào nhóm rủi ro cao, chủ yếu là Huawei. Phần còn lại của thị trường chủ yếu do Ericsson và Nokia nắm giữ.

Châu Âu là thị trường quan trọng đối với Huawei. Năm 2025, doanh thu của tập đoàn tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi đạt khoảng 161 tỷ nhân dân tệ (hơn 20 tỷ euro, tương đương khoảng 21,6 tỷ USD), chiếm 18% tổng doanh thu toàn cầu.

Sức ép đối với Huawei không chỉ đến từ châu Âu mà còn từ Mỹ. Từ năm 2019, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã cấm Huawei tham gia mạng viễn thông trong nước và hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ, với lý do lo ngại an ninh. Các biện pháp này đã tác động mạnh đến hoạt động của tập đoàn, khiến doanh thu giai đoạn 2019-2021 giảm 25%.

Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn chia rẽ về cách tiếp cận. Một số quốc gia như Anh, Thụy Điển và Pháp đã hạn chế thiết bị của Huawei trong mạng 5G, trong khi các nước khác như Đức, Italy hay Tây Ban Nha vẫn duy trì mức độ hợp tác nhất định, do cân nhắc lợi ích kinh tế và quan hệ với Trung Quốc.

Đối mặt nguy cơ bị loại khỏi thị trường, Huawei đã tăng cường đầu tư và vận động tại châu Âu, bao gồm dự án nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông trị giá khoảng 300 triệu euro (tương đương khoảng 324 triệu USD) tại Alsace (Pháp) và mở rộng hoạt động nghiên cứu.

Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng gia tăng từ các cơ quan quản lý, tập đoàn này được cho là đang cân nhắc lại các kế hoạch đầu tư.

Việc loại bỏ Huawei khỏi hạ tầng viễn thông cũng đặt ra bài toán chi phí lớn cho các nhà mạng châu Âu. Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, chi phí thay thế thiết bị có thể lên tới 3,4-4,3 tỷ euro mỗi năm trong vòng 3 năm.

Một số doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn viễn thông Pháp Orange, cho rằng tổng chi phí thực tế có thể còn cao hơn. Bên cạnh đó, các nhà mạng lo ngại việc thu hẹp số lượng nhà cung cấp xuống còn chủ yếu Ericsson và Nokia có thể làm giảm cạnh tranh, đẩy giá thiết bị tăng cao./.

