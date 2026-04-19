Italy triển khai hệ thống AI thay bác sỹ kê đơn và tư vấn

Italy đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, với kỳ vọng nâng cao hiệu quả điều trị và hỗ trợ đội ngũ bác sỹ trong hoạt động lâm sàng.



Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn nhật báo Il Sole 24 Ore, cho biết Italy đang huy động nguồn vốn từ Kế hoạch Phục hồi và chống chịu quốc gia (PNRR) để triển khai một nền tảng công nghệ số tích hợp AI dành cho bác sỹ gia đình. Nền tảng này hoạt động dưới dạng ứng dụng trên máy tính, với giao diện thân thiện, cho phép bác sỹ tương tác trực tiếp với hệ thống.



Thông qua công cụ có tên “Mia,” bác sỹ có thể đặt câu hỏi và nhận lại thông tin dựa trên kho dữ liệu y khoa đã được xác thực và chứng nhận, gồm cả hướng dẫn điều trị, quy trình chuyên môn, quy định pháp lý, tài liệu khoa học và các lộ trình chẩn đoán-điều trị.

Mục tiêu là hỗ trợ bác sỹ đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn trong quá trình khám chữa bệnh.



Dự án hiện đang ở giai đoạn đầu triển khai, với khoảng 1.500 bác sỹ gia đình tham gia thử nghiệm trong ba tình huống lâm sàng cụ thể. Theo kế hoạch, trong năm nay, các chương trình đào tạo cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng AI và hiểu biết công nghệ cho đội ngũ bác sỹ.



Theo lộ trình của dự án, từ tháng 1/2027, nền tảng sẽ bước vào giai đoạn vận hành và bảo trì, đồng thời mở rộng quy mô áp dụng trong toàn hệ thống y tế quốc gia.

Sau nhóm 1.500 bác sỹ ban đầu, số lượng người sử dụng dự kiến tăng lên 3.000 trong năm 2027, sau đó tiếp tục mở rộng lên 7.500 và cuối cùng đạt khoảng 15.000 bác sỹ gia đình.



Việc đưa AI vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Italy được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin y khoa và giảm tải áp lực cho hệ thống y tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định quá trình triển khai cần thận trọng, bảo đảm tính minh bạch của công nghệ và duy trì vai trò trung tâm của bác sỹ trong chăm sóc bệnh nhân./.

Italy phát triển hệ thống an ninh ứng dụng AI sau vụ trộm ở bảo tàng Louvre Các hệ thống có khả năng phân tích video thông minh, phát hiện hành vi bất thường và chuyển động đáng ngờ; tuân thủ đầy đủ các quy định về quyền riêng tư và kích hoạt cảnh báo dự đoán kịp thời.