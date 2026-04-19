Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về khả năng gia hạn ngừng bắn Mỹ-Iran

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lạc quan rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được gia hạn khi hết hạn vào khoảng ngày 22/4.

Trong một phát biểu ngày 19/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết không bên nào mong muốn xung đột tái diễn và việc kéo dài thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cần thiết cho giải pháp ngoại giao.

Ông cũng nhận định cả Washington và Tehran đều thể hiện tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại sau vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad chưa đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh khả năng gia hạn từ 45 đến 60 ngày nếu tiến trình thương lượng tiến triển.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Iran có một loạt tuyên bố, trong đó khẳng định đang theo đuổi giải pháp ngoại giao song song với việc duy trì trạng thái sẵn sàng đối đầu quân sự.

Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho biết Tehran tiếp tục các nỗ lực đàm phán, đồng thời chuẩn bị cho mọi kịch bản leo thang. Ông nhấn mạnh Iran vẫn hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài với những đảm bảo cụ thể nhằm tránh lặp lại vòng xoáy xung đột.

Theo ông Qalibaf, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Iran cho rằng họ đạt được những kết quả nhất định cả trên thực địa lẫn trong ngoại giao, dù tương quan lực lượng tổng thể vẫn có sự chênh lệch.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran “cam kết mạnh mẽ với ngoại giao” nhưng sẽ không chấp nhận các điều kiện áp đặt, đồng thời nhấn mạnh cần có khuôn khổ rõ ràng trước khi nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Islamabad. Ông cũng cho biết Iran không muốn tham gia các cuộc gặp không mang lại kết quả thực chất và tiếp tục theo đuổi các bảo đảm liên quan đến vấn đề hạt nhân và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo các đánh giá từ phía Mỹ, Iran hiện vẫn duy trì khoảng 70% kho tên lửa đạn đạo và khoảng 60% bệ phóng so với trước chiến tranh, cùng khoảng 40% kho máy bay không người lái tấn công. Lượng vũ khí này được cho là đủ để tiếp tục gây sức ép đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Về tình hình căng thẳng giữa Israel và Liban, cùng ngày quân đội Israel thông báo đã tiến hành các đợt không kích ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn với Liban có hiệu lực, tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng này tại khu vực Bint Jbeil cùng hơn 150 tay súng. Israel cũng xác nhận có binh sĩ thương vong trong các hoạt động tại miền Nam Liban, nơi lực lượng này vẫn hiện diện.

Tại Syria, truyền thông nhà nước cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn một kế hoạch phóng tên lửa từ lãnh thổ nước này do một nhóm bị cho là có liên hệ với Hezbollah thực hiện. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ các cáo buộc, phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi điều tra khách quan.

Những diễn biến trên cho thấy dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, khu vực Trung Đông tiếp tục ở trạng thái mong manh, với nguy cơ leo thang hiện hữu song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm kéo dài hòa hoãn./.

