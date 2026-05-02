Kinh tế Eurozone trì trệ, lạm phát tăng do áp lực giá năng lượng

Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu ngày 30/4 cho biết nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) gần như không tăng trưởng trong quý 1/2026, trong khi lạm phát tăng mạnh do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực gồm 21 quốc gia thành viên chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý đầu năm nay, thấp hơn mức 0,2% của quý 4/2025 và chậm hơn dự báo của giới phân tích kinh tế.

Dù mức tăng trưởng thấp này bước đầu được cho là do sự sụt giảm tại Ireland và các yếu tố thời vụ tại khu vực, song giới chuyên gia cảnh báo những tác động tiêu cực từ cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông sẽ trở nên rõ rệt hơn từ quý 2/2026.

Đáng chú ý, lạm phát tại Eurozone đã tăng vọt từ 2,6% trong tháng 3/2026 lên 3% vào tháng 4/2026, vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt ra. Nguyên nhân chính là do giá năng lượng tăng mạnh tới 10,9% chỉ trong tháng Tư.

Tại Đức, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis) cho biết GDP quý 1/2026 tăng trưởng nhẹ ở mức 0,3% nhờ sự gia tăng chi tiêu tiêu dùng và hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, các chỉ số niềm tin kinh tế đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020, đồng thời, tâm lý người tiêu dùng cũng sụt giảm mạnh khiến nhu cầu mua sắm các mặt hàng giá trị lớn bị đình trệ.

Trước tình hình này, Hiệp hội Công nghiệp Đức (BDI) cho rằng tăng trưởng trong quý vừa qua phần lớn dựa vào các yếu tố hỗ trợ như các quỹ đặc biệt dành cho hạ tầng, bảo vệ khí hậu và chi tiêu quốc phòng.

Do tác động từ cuộc xung đột Trung Đông, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu tại Đức đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2026 xuống mức 0,6%. Dự báo này dựa trên giả định then chốt là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch - sẽ được khai thông trở lại vào cuối tháng Năm tới.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Commerzbank, ông Jörg Krämer, cảnh báo nếu lệnh phong tỏa kéo dài thêm mỗi tháng, nguy cơ suy thoái sẽ càng gia tăng. Những con số khả quan hiện tại có thể chỉ là sự tĩnh lặng trước một cơn bão lớn.

Trong khi đó, kinh tế Pháp rơi vào tình trạng đình trệ với mức tăng trưởng GDP đạt 0% trong quý 1/2026.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE), nhu cầu tiêu dùng nội địa thấp và hoạt động ngoại thương sụt giảm là những nguyên nhân chủ chốt khiến nền kinh tế Pháp kém khả quan.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng của nước này cũng tăng lên mức 2,2% trong tháng Tư, chủ yếu do giá năng lượng leo thang 14,2%.

Trước những biến động địa chính trị, vào giữa tháng Tư, Chính phủ Pháp đã điều chỉnh hạ mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 1,0% xuống còn 0,9%.

Các số liệu thực tế cho thấy những áp lực lớn hơn dự kiến đối với toàn khu vực Eurozone, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có những kịch bản ứng phó phù hợp trước các biến động khó lường từ thị trường năng lượng thế giới./.

