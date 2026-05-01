Chứng khoán châu Á tăng điểm, nối đà khởi sắc từ Phố Wall

Phiên ngày 1/5, thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận sắc xanh trong một phiên giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ, nối gót đà tăng kỷ lục nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường Phố Wall.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 59.513,12 điểm. Thị trường Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ. Trong khi đó, các chỉ số tại Sydney và Wellington đều tăng điểm.

Đà tăng của chứng khoán châu Á được dẫn dắt bởi sự thăng hoa của thị trường Phố Wall trước đó. Đóng cửa phiên 30/4, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiếp tục xô đổ các kỷ lục nhờ báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và dữ liệu kinh tế tích cực.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, tăng 10% sau khi công bố mức lợi nhuận vượt dự báo cùng doanh thu vững chắc ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngay sau đó, Apple cũng công bố doanh thu vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu iPhone mạnh mẽ.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch Pepperstone, nhận định thị trường đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi bức tranh lợi nhuận vững chắc từ các “gã khổng lồ” công nghệ. Tâm lý ưa thích rủi ro cũng được củng cố khi tình hình địa chính trị đang có xu hướng hạ nhiệt.

Về dữ liệu vĩ mô, Bộ Thương mại Mỹ ước tính nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng ở mức 2% trong quý 1/2026. Động lực chính đến từ sự bùng nổ của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bù đắp cho việc chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chìm trong bế tắc suốt tuần qua. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch đang bị phong tỏa, qua đó cắt đứt 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen Nhật giữ giá so với đồng USD, một ngày sau khi tăng vọt nhờ những đồn đoán về việc chính quyền Nhật Bản can thiệp hỗ trợ tỷ giá.

Đồng yen chốt phiên 30/4 ở mức hơn 157 yen/USD, phục hồi đáng kể so với mức đáy 160,72 yen/USD ghi nhận trước đó cùng ngày.

Mặc dù giới chức nước này liên tục cảnh báo về đà lao dốc của đồng nội tệ và đánh tiếng sẵn sàng can thiệp, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura đã từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có thực sự ra tay hay không.

Dù vậy, ông khẳng định nhà chức trách Nhật Bản vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ.

Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ./.

