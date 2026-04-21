Chứng khoán ngày 21/4: VN-Index đảo chiều, mất sắc xanh dù có lúc tăng 27 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 21/4 trải qua phiên giao dịch biến động mạnh khi VN-Index có thời điểm tăng hơn 27 điểm trong phiên sáng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số quay đầu giảm điểm khi đóng cửa.

Trong phiên sáng, tâm lý giao dịch tích cực lan tỏa khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng mạnh, giúp VN-Index có lúc vượt mốc 1.864 điểm. Dù đà tăng thu hẹp dần về cuối buổi sáng, chỉ số vẫn chốt phiên sáng tại 1.850 điểm, tăng 20,89 điểm so với tham chiếu.

Bước sang phiên chiều, lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng thu hẹp mức tăng, khiến VN-Index nhanh chóng suy yếu và chuyển sang sắc đỏ về cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,63 điểm xuống 1.833,48 điểm. VN30-Index cũng giảm 1,96 điểm còn 2.007,08 điểm.

Thị trường nghiêng rõ về bên bán với 227 mã giảm giá, trong khi chỉ có 99 mã tăng giá. Tại rổ VN30, số mã giảm là 21 mã, cao hơn đáng kể so với 9 mã tăng.

Nguồn cung gia tăng khiến phần lớn nhóm ngành giảm điểm, trong đó nhóm phần mềm và dịch vụ giảm mạnh nhất với mức giảm 2,28%. Ở chiều ngược lại, một số nhóm như thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bất động sản, năng lượng và thương mại hàng thiết yếu vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức tăng đều dưới 1%.

VIC là cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho thị trường khi đóng góp 4,51 điểm cho VN-Index. Các mã đóng góp tích cực tiếp theo gồm STB, LPB, VHM, NVL và HPG. Một số mã khác như EIB, TCB, CRV và SJS cũng góp phần nâng đỡ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa khi VCB, VPB và CTG nằm trong nhóm gây áp lực lớn nhất lên thị trường; trong đó, riêng VCB lấy đi 0,88 điểm của chỉ số. Ngoài ra, FPT, VPL, MWG, BCM, SSI, MCH và GEE cũng tác động tiêu cực đến diễn biến chung.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ khi mua vào gần 3.045 tỷ đồng nhưng bán ra gần 3.423 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại 253,27 điểm, giảm 4,06 điểm. HNX30-Index giảm 9,32 điểm xuống 535,34 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn này đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 421 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng 377 tỷ đồng; trong đó, FPT bị bán mạnh nhất với 171 tỷ đồng.

Các mã VCB và MSB lần lượt bị bán ròng 124 tỷ đồng và 108 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 47 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Diễn biến rung lắc mạnh trong phiên cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng sau nhịp tăng nóng, khi áp lực chốt lời xuất hiện rõ nét ở vùng giá cao. Dù vậy, dòng tiền vẫn duy trì quy mô lớn và có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, cho thấy thị trường chưa mất đi động lực.

Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co, với xu hướng phụ thuộc vào diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và động thái của khối ngoại./.

