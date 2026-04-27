Thị trường chứng khoán cuối tháng 4: Nền tảng vĩ mô tiếp tục là điểm tựa

Nền tảng vĩ mô trong nước duy trì ổn định tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường chứng khoán, trong bối cảnh tuần giao dịch cuối tháng 4 chỉ còn 2 phiên (28-29/4) trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và dòng tiền có dấu hiệu chững lại.

Thị trường đang trong quá trình điều tiết cung ngắn hạn

Áp lực chốt lời gia tăng khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự quanh 1.880 điểm. Theo ông Lê Đức Tiến, chuyên gia phân tích Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV), xu hướng tăng của chỉ số đang có dấu hiệu suy yếu, thể hiện rõ qua phiên giảm mạnh ngày 24/4 với mức mất gần 20 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý bán ra trước kỳ nghỉ dài, đồng thời kéo thanh khoản xuống mức thấp.

Ngoài yếu tố nội tại, thị trường còn chịu ảnh hưởng từ diễn biến quốc tế, đặc biệt là căng thẳng Mỹ-Iran. Dù tình hình tạm thời hạ nhiệt, các rủi ro tiềm ẩn vẫn có thể tác động đến những nhóm ngành nhạy cảm như dầu khí, phân bón, hóa chất và logistics.

Ở chiều hỗ trợ, các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, mặt bằng lãi suất có xu hướng hạ nhiệt và dòng vốn FDI tích cực tiếp tục tạo nền tảng cho thị trường.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I và đại hội cổ đông đang diễn ra cũng góp phần hỗ trợ tâm lý trong ngắn hạn.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công Ty trách nhiệm hữu hạn Chứng Khoán Ngân Hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) cho rằng lực mua đang suy yếu, các chỉ báo kỹ thuật đi xuống cho thấy đà tăng chậm lại.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể lùi về vùng 1.830-1.840 điểm để tìm điểm cân bằng, thậm chí về quanh 1.820 điểm. Ngược lại, nếu hồi phục, vùng 1.890- 1.910 điểm sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Diễn biến dòng tiền cho thấy sự phân hóa rõ nét. Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm liên quan Vingroup và ngân hàng, trong khi nhiều nhóm ngành khác chịu áp lực bán. Điều này cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ nhưng đang phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ cột.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu khi VN-Index tiến gần vùng 1.880 điểm. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng, áp lực bán gia tăng khiến khả năng thị trường bước vào nhịp tích lũy trở nên rõ ràng hơn, dù mức giảm nếu xảy ra được dự báo không quá mạnh.

Nhận định về hai phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể xuất hiện rung lắc sau nhịp tăng nóng, song các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên nâng đỡ chỉ số.

VN-Index được dự báo dao động trong biên độ 1.845-1.890 điểm, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm cho thấy thị trường đang trong quá trình điều tiết cung ngắn hạn.

Diễn biến thị trường tuần qua cho thấy bức tranh trái chiều khi VN-Index vẫn tăng gần 2% theo tuần, nhưng thanh khoản sụt giảm đáng kể. Riêng phiên 24/4, chỉ số giảm 17,07 điểm xuống 1.853,29 điểm, với số mã giảm chiếm ưu thế và thanh khoản trên HOSE giảm mạnh so với phiên trước đó.

Tính chung cả tuần, thanh khoản thị trường suy giảm từ 10-15% so với các tuần trước, phản ánh xu hướng thu hẹp dòng tiền trong giai đoạn nhạy cảm. Dữ liệu lịch sử cũng cho thấy, trước các kỳ nghỉ lễ dài, thị trường thường có xu hướng đi ngang với thanh khoản thấp, trong khi sau kỳ nghỉ có thể xuất hiện biến động mạnh trong những phiên đầu.

Tuy nhiên, năm nay diễn biến có thể có sự khác biệt khi kỳ nghỉ được bố trí ngắt quãng, qua đó phần nào làm giảm áp lực bán và tâm lý rút tiền khỏi thị trường.

Thống kê dài hạn cũng cho thấy không hoàn toàn có cơ sở cho lo ngại “Sell in May”, khi phần lớn các tháng 5 trong nhiều năm qua vẫn ghi nhận xu hướng tăng điểm.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện đang trong trạng thái vừa giao dịch vừa quan sát, với dòng tiền giải ngân có chọn lọc. Lực cầu chủ yếu xuất hiện ở vùng giá thấp, trong khi suy yếu khi giá tăng cao, khiến đà tăng có xu hướng chậm lại khi tiếp cận các vùng kháng cự.

Bên cạnh đó, hiện tượng dòng tiền xoay tua giữa các nhóm cổ phiếu vẫn tiếp diễn, song chưa tạo được sự lan tỏa rộng. Nhiều nhóm ngành chỉ duy trì đà tăng trong thời gian ngắn trước khi chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy thị trường chưa bước vào trạng thái hưng phấn.

Tổng thể, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, dòng tiền phân hóa và yếu tố bên ngoài còn tiềm ẩn rủi ro, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp với xu hướng thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ lễ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên 27/4 trong sắc xanh, với nhiều chỉ số tiến sát hoặc lập đỉnh lịch sử.

Thị trường chứng khoán châu Á lập kỷ lục nhờ làn sóng AI và tín hiệu từ Iran

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch sáng 27/4 trong sắc xanh chủ đạo, được hỗ trợ bởi làn sóng lạc quan xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) và thông tin Iran đề xuất phương án mới để mở lại eo biển Hormuz.

Vào đầu phiên, chỉ số MSCI khu vực thị trường mới nổi (MSCI EM Index) đã tăng tới 1,5%, chính thức vượt qua mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 2/2026. Sự phục hồi được đánh giá là hết sức ấn tượng khi các thị trường từng sụt giảm hơn 10% tại thời điểm xung đột ở Iran mới bùng phát.

Cổ phiếu châu Á - chiếm khoảng 76% trong rổ chỉ số MSCI EM - đóng vai trò đầu tàu cho đà phục hồi này. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số MSCI EM đã tăng khoảng 16%, gấp ba lần mức tăng của chỉ số S&P 500.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP/TTXVN)

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán trong sáng 27/4 chính thức xác lập dấu mốc mới, sau khi chỉ số Nikkei 225 có thời điểm vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 60.000 điểm ngay từ đầu phiên, tăng 390,48 điểm (tương đương 0,65%) so với phiên cuối tuần trước. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các cổ phiếu công nghệ lớn, nối tiếp đà khởi sắc của các thị trường Mỹ vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã khiến tốc độ tăng điểm bị thu hẹp vào giữa phiên. Tính đến 9h15 sáng nay (theo giờ Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ 9,14 điểm (0,02%) xuống còn 59.707,04 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix giảm 0,59% xuống 3.694,78 điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận trạng thái giao dịch trái chiều vào lúc mở cửa. Chỉ số Shanghai Composite giảm nhẹ 5,09 điểm (0,12%), mở cửa ở mức 4.074,81 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen tại Thâm Quyến tăng 19,72 điểm (0,13%), lên 14.960,02 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong gần như đi ngang, mở cửa ở 25.976,97 điểm.

Ở khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, chỉ số Straits Times của Singapore giảm nhẹ 3,67 điểm (0,07%), còn 4.919,19 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 21,40 điểm (0,24%), xuống 8.765,10 điểm.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Gary Tan, chuyên gia quản lý danh mục tại Allspring Global Investments, cho rằng đà tăng hiện tại phản ánh tâm lý thị trường đang được thúc đẩy bởi các lực lượng cơ cấu dài hạn hơn là diễn biến tin tức ngắn hạn.

Chuyên gia này dự báo chỉ số MSCI EM sẽ tiếp tục tăng dần đến cuối năm, được dẫn dắt bởi đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ các doanh nghiệp hưởng lợi nhờ AI, cùng với đầu tư bền vững vào năng lượng, cơ sở hạ tầng và quốc phòng./.

