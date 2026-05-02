Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự báo, áp lực lạm phát gia tăng

Số liệu của chính phủ công bố ngày 30/4 cho thấy, tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến trong quý 1/2026, do chi tiêu tiêu dùng giảm, trong khi lạm phát tăng mạnh trong tháng 3/2026.

Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại công bố, GDP của Mỹ trong quý 1/2026 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức 0,5% trong quý 4/2025, nhưng vẫn thấp hơn con số dự báo 2,2% của các nhà phân tích. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ gia tăng đã thúc đẩy GDP, khi chi tiêu tiêu dùng giảm.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại công bố cùng ngày cho thấy chỉ số lạm phát đã tăng vọt trong tháng 3/2026, khi xung đột đẩy giá năng lượng tăng cao. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 2,8% trong tháng 2/2026.

Mặc dù nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có nền tảng vững, một số nhà phân tích cảnh báo về sự phụ thuộc vào sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trong khi những áp lực lên người tiêu dùng có thể gia tăng khi cú sốc năng lượng do xung đột trở nên nghiêm trọng hơn.

Giá năng lượng đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công Iran vào ngày 28/2, khiến nước này đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho năng lượng và phân bón, khiến giá cả toàn cầu tăng cao.

Giá xăng tại Mỹ tăng vọt lên trung bình 4,3 USD/gallon (3,78 lít), gây áp lực lên các hộ gia đình./.

