Venezuela hợp tác với doanh nghiệp Mỹ, đẩy mạnh khai thác dầu khí

AFP đưa tin Chính phủ Venezuela ngày 30/4 (giờ địa phương) ký một số thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, trong bối cảnh quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện.

Hai công ty Hunt Overseas Oil Company và Crossover Energy của Mỹ sẽ tham gia khai thác tại Vành đai Orinoco - khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố các thỏa thuận trên phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời khẳng định cam kết xây dựng quan hệ lâu dài với Washington.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, khiến nhu cầu tăng sản lượng khai thác dầu khí từ Venezuela trở nên cấp thiết hơn.

Bên cạnh đó, Venezuela cũng đã ký hợp đồng với nhiều tập đoàn năng lượng đa quốc gia như Chevron, Eni và Repsol sau khi triển khai các chương trình cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực năng lượng.

Đặc phái viên Mỹ Jarrod Agen đã có mặt tại thủ đô Caracas (Venezuela) để tham dự lễ ký kết, trong bối cảnh hai nước nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp sau 7 năm gián đoạn, cho thấy xu hướng cải thiện quan hệ song phương./.

