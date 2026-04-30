Mỹ nối lại chuyến bay thẳng đến Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Mỹ và Venezuela chính thức nối lại đường bay thẳng đầu tiên kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến trong khôi phục quan hệ và kết nối hàng không giữa hai nước sau thời gian dài gián đoạn.

Đoàn Hùng
Máy bay của hãng hàng không American Airlines. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không American Airlines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa nước này và Venezuela dự kiến đáp xuống thủ đô Caracas vào ngày 30/4, sau 7 năm bị đình chỉ theo lệnh của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vì lý do an ninh.

Việc nối lại đường bay diễn ra sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Caracas vào đầu tháng Một vừa qua và một tháng sau khi Mỹ chính thức mở lại đại sứ quán tại Caracas, khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai quốc gia.

Chuyến bay mang số hiệu AA3599 do hãng American Airlines điều hành thông qua công ty con Envoy Air, khởi hành từ Miami, bang Florida (Mỹ) vào 10h16 (giờ địa phương, tức 21h16 theo giờ Việt Nam) và đáp xuống Caracas sau khoảng 3 giờ bay, rồi quay trở lại Florida vào chiều cùng ngày.

Hãng hàng không cho biết sẽ khai triển thêm một chuyến bay mỗi ngày giữa Miami và Caracas, bắt đầu từ ngày 21/5 tới.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã thông báo với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez về việc mở lại toàn bộ không phận thương mại, cho phép công dân Mỹ có thể đến Venezuela và được bảo đảm an toàn.

Các chuyến bay này đánh dấu lần đầu tiên việc di chuyển giữa Mỹ và Venezuela được nối lại kể từ năm 2019, khi quan hệ ngoại giao hai nước gián đoạn.

Trong suốt 7 năm qua, hành khách phải trung chuyển qua các quốc gia châu Mỹ Latinh.

American Airlines là hãng hàng không cuối cùng của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela trước khi đình chỉ các chuyến bay vào năm 2019, bao gồm tuyến Miami-Caracas và thành phố Maracaibo. Các hãng Delta Air Lines và United Airlines đã rút lui từ năm 2017./.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Quân đội Colombia đã hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nghi phạm tại thành phố Palmira ở phía Tây nước này, trong đó, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn 9mm và 7 điện thoại di động từ nghi phạm.