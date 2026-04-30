Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Theo lệnh của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, Chính phủ nước này dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 tới, với quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cá nhân đã từng nộp thuế cho khoảng 53 triệu danh mục hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2, tuyên bố các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump theo Đạo luật Quyền năng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là trái với Hiến pháp.

Để xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã triển khai một quy trình mới mang tên Quản trị và Xử lý Hợp nhất các Danh mục (CAPE). Quy trình được thiết kế để xử lý tập trung, giúp việc kiểm tra và hoàn trả tiền thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Về tiến độ, thẩm phán giám sát cho biết, hệ thống CAPE đã chấp nhận xóa bỏ nghĩa vụ thuế cho khoảng 21% danh mục hàng hóa từng chịu thuế IEEPA. Trong số này, có 3% hồ sơ đã hoàn tất mọi thủ tục và bắt đầu nhận được tiền hoàn trả.

Việc triển khai hoàn thuế vào giữa tháng 5/2026 là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao mà còn khẳng định cam kết của Mỹ trong việc điều chỉnh chính sách theo đúng quy định của Hiến pháp./.

Trung Quốc nêu quan điểm về việc Mỹ hoàn trả thuế Trung Quốc nhất quán phản đối các biện pháp thuế đơn phương và một số biện pháp thuế của Mỹ có thể ảnh hưởng tới trật tự thương mại toàn cầu cũng như lợi ích của các bên liên quan.

​