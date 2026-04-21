Mỹ mở cổng hoàn thuế, rào cản pháp lý vẫn hiện hữu

Các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ được hoàn hơn 160 tỷ USD tiền thuế quan sau quyết định của Tòa án Tối cao vào tháng 2/2026, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai cổng nộp yêu cầu vào ngày 20/4.

Các nhà nhập khẩu đã kỳ vọng cao về việc hệ thống sẽ vận hành trơn tru để hỗ trợ hoàn tiền, nhưng các công ty và giới phân tích Phố Wall đang giảm bớt kỳ vọng rằng doanh nghiệp sẽ nhận lại tiền nhanh chóng.

Các luật sư thương mại cảnh báo về những rào cản quan liêu, rủi ro pháp lý, cũng như khả năng chính quyền Trump kháng cáo vào phút chót. CNBC dẫn lời luật sư thương mại Matthew Seligman, đối tác tại Grayhawk Law, cho biết các nhà nhập khẩu bi quan rằng chính phủ sẽ không làm việc này dễ dàng. Họ dự đoán chính phủ sẽ khiến việc lấy lại tiền khó khăn nhất có thể.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), các nhà nhập khẩu và đại lý của họ có thể bắt đầu yêu cầu hoàn tiền thông qua cổng trực tuyến từ 8 giờ sáng ngày 20/4.

Đây là bước đầu tiên trong một quy trình phức tạp, có thể cuối cùng cũng dẫn đến việc hoàn tiền cho người tiêu dùng đã phải trả một phần hoặc toàn bộ thuế quan đối với các sản phẩm được vận chuyển từ bên ngoài nước Mỹ.

Các công ty phải nộp khai báo liệt kê các hàng hóa mà họ đã chi hàng tỷ USD tiền thuế nhập khẩu, sau đó bị tòa án hủy bỏ. Nếu CBP phê duyệt yêu cầu, việc hoàn tiền sẽ mất 60–90 ngày.

Chính phủ Mỹ dự kiến xử lý hoàn tiền theo từng giai đoạn, ưu tiên các khoản thanh toán thuế gần đây hơn.

Nhiều yếu tố kỹ thuật và thủ tục có thể làm chậm đơn của nhà nhập khẩu, do đó các khoản hoàn mà doanh nghiệp dự kiến trả lại cho khách hàng có thể sẽ đến chậm.

CBP cho biết trong hồ sơ tòa án rằng hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã nộp tổng cộng khoảng 166 tỷ USD cho hơn 53 triệu lô hàng.

Không phải tất cả các đơn đều đủ điều kiện cho giai đoạn đầu triển khai hệ thống hoàn tiền, vốn chỉ áp dụng cho các trường hợp thuế đã được ước tính nhưng chưa hoàn tất hoặc trong vòng 80 ngày kể từ khi quyết toán cuối cùng.

Để nhận hoàn tiền, các nhà nhập khẩu phải đăng ký hệ thống thanh toán điện tử của CBP. Tính đến ngày 14/4, có 56.497 nhà nhập khẩu đã hoàn tất đăng ký và đủ điều kiện nhận tổng cộng 127 tỷ USD tiền hoàn, bao gồm cả lãi.

Trong quyết định ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đã vượt quyền của Quốc hội trong việc thiết lập thuế khi áp mức thuế nhập khẩu mới vào tháng 4 năm ngoái đối với sản phẩm từ gần như mọi quốc gia, với lý do thâm hụt thương mại của Mỹ là tình trạng khẩn cấp quốc gia theo luật quyền hạn khẩn cấp năm 1977 (IEEPA).

Dù đa số thẩm phán không đề cập đến việc hoàn tiền trong phán quyết, một thẩm phán tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã xác định tháng trước rằng các công ty chịu thuế theo IEEPA có quyền được hoàn tiền.

Các quan chức chính quyền tỏ ra cứng rắn về việc khôi phục mức thuế thông qua các kênh pháp lý khác ngoài thẩm quyền khẩn cấp.

Một trong những phương án đang được xem xét là thuế theo Mục 301, dùng để nhắm vào các hành vi thương mại “phân biệt đối xử” hoặc “không công bằng” của các đối tác thương mại Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết tại một sự kiện của tờ The Wall Street Journal vào tuần trước: “Chúng tôi gặp trở ngại tại Tòa án Tối cao về chính sách thuế, nhưng sẽ tiến hành hoặc thực hiện các nghiên cứu theo Mục 301, vì vậy thuế có thể được khôi phục về mức trước đây vào đầu tháng 7.”

Các nhà nhập khẩu cho biết họ lo ngại về bất kỳ mức thuế Mục 301 nào sắp tới.

Ông Eugene Laney, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Mỹ, nói với CNBC hôm 16/4 rằng “chúng tôi thực sự lo lắng về điều đó. Nhưng ngay cả khi họ triển khai, tôi không tin rằng nó sẽ đạt mức như thuế theo IEEPA”./.

Mỹ bắt đầu hoàn 166 tỷ USD thuế quan bất hợp pháp từ ngày 20/4 Tính đến ngày 9/4, đã có khoảng 56.497 nhà nhập khẩu hoàn tất thủ tục để nhận hoàn trả các khoản thuế bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án, với tổng số tiền lên tới 127 tỷ USD.