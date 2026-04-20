Bộ Tài chính dự báo sẽ huy động 38,2 tỷ USD vốn ODA trong giai đoạn 2026–2030

Ngày 20/4, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 119/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài và định hướng thu hút nguồn vốn này trong giai đoạn 2026–2030.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cho biết Nghị định số 119 được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Quản lý nợ công năm 2025, bảo đảm tính đồng bộ với Luật Điều ước quốc tế và Luật Ngân sách Nhà nước.

Văn bản pháp lý này tập trung tháo gỡ các nút thắt thực tiễn thông qua việc đơn giản hóa quy trình phê duyệt bằng cơ chế “đề xuất khoản vay," giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán, ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng cường hỗ trợ cho các địa phương và các lĩnh vực ưu tiên. Những cải cách này được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, từ đó tăng cường tính chủ động và trách nhiệm giải trình của các cơ quan chủ quản trong quá trình triển khai dự án.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính cũng giới thiệu Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2026–2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 441/QĐ-TTg. Theo chiến lược này, việc huy động vốn vay ngoại sẽ được thực hiện với quy mô và cơ cấu hợp lý, ưu tiên bố trí cho các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, đặc biệt là trong hạ tầng kinh tế-xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Việc sử dụng vốn vay được đặt trong bài toán cân đối thận trọng về hiệu quả và khả năng trả nợ, đảm bảo an toàn nợ công quốc gia. Nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài được xác định là nguồn bổ sung quan trọng sau khi đã huy động tối đa các nguồn lực trong nước và các nguồn vốn có điều kiện thuận lợi hơn.

Dựa trên kết quả đánh giá giai đoạn trước và dự báo nhu cầu tương lai, Bộ Tài chính dự kiến tổng vốn vay ODA và ưu đãi nước ngoài thực hiện trong giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 38,2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc giải ngân hiệu quả nguồn lực này vẫn đang đặt ra nhiều thách thức về năng lực tổ chức và phối hợp thực hiện. Theo đó, Bộ Tài chính đề ra định hướng các nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, đổi mới phương thức quản lý rủi ro và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Theo Bộ Tài chính, việc đồng thời phổ biến Nghị định 119 và định hướng giai đoạn mới chính là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương cùng các đối tác phát triển tăng cường tính kết nối, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong 5 năm tới./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế… cùng với việc nâng cao năng lực và bản lĩnh hội nhập quốc tế. Để thực hiện, Nghị quyết đề ra hệ thống nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy hội nhập; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập sâu rộng về chính trị, quốc phòng, an ninh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, xã hội; đồng thời hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi cam kết quốc tế và hiệu quả điều phối, phát huy vai trò chủ động của các địa phương./.