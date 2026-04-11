Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp ngày 9/4 về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng triển khai các giải pháp cụ thể.

Động thái này không chỉ thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường mà còn tạo dư địa và tín hiệu quan trọng để toàn hệ thống cùng điều chỉnh theo hướng giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.

Động thái này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và quán triệt Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố giảm lãi suất huy động 0,5%/năm kể từ ngày 13/4. Cụ thể, lãi suất đối với kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm. Các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Sau thời gian dài nằm trong nhóm những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất thị trường, Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) cũng vừa bất ngờ giảm mạnh lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do VCBNeo vừa cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng đã không còn được niêm yết theo mức lãi suất trần 4,75%/năm. Thay vào đó, lãi suất ngân hàng vừa cập nhật cho các kỳ hạn này là 4,45%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-60 tháng được VCBNeo niêm yết mới tại 7%/năm, đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất cũ.

Theo lãnh đạo Vietcombank, giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VPBank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng vẫn đang được niêm yết ở mức tối đa 4,75%/năm theo quy định đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên, VPBank đã thực hiện giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mức giảm đồng loạt từ 0,3-0,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 6,3%/năm; trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 5,6%/năm kể từ hôm nay.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng đã công bố giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,3% đến 0,5% bắt đầu từ ngày 11/4 tùy theo kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng giảm 0,3%/năm, còn 6,45%-6,65%/năm; kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng giảm mạnh 0,5%/năm, còn 6,45%/năm.

Ngân hàng An Bình cũng đã cắt giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước cho thấy sự đồng thuận cao của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện định hướng điều hành.

SACOMBANK cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4/2026.

Động thái này phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận hài hòa của SACOMBANK trong việc cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện SACOMBANK cho biết: "Đây là bước đi cụ thể trong định hướng điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và quản trị nguồn vốn thận trọng mà SACOMBANK đã theo đuổi nhất quán qua nhiều năm. Ngân hàng luôn xác định rằng hoạt động kinh doanh hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng không phải hai mục tiêu đối lập mà cần được cân đối hài hòa."

Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động sẽ tạo nền tảng để từng bước hạ mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất-kinh doanh, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Hầu hết nhà băng cập nhật biểu lãi tiền gửi tăng 1%-3% so với cuối năm ngoái. Bên cạnh biểu lãi suất công khai, nhiều ngân hàng tư nhân khoảng một tháng trở lại đây chào mời khách gửi tiền mức lãi suất lên tới 9% một năm, thậm chí có ngân hàng còn huy động ở mức 10% tuy nhiên áp dụng với mức tiền gửi lớn./.

