Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Thúy Hà
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và quán triệt Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước, ngày 9/4/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn.

Thông tin tại cuộc họp, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ; điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều hành tín dụng bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% để các tổ chức tín dụng thực hiện; yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, đảm bảo an toàn hoạt động; tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế.

Thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Vietnam+)

Về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Để triển khai công tác ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại./.

