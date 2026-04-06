JPMorgan: Xung đột Trung Đông có thể làm lạm phát dai dẳng, lãi suất tăng cao

Trong thư gửi cổ đông thường niên ngày 6/4/2026, ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) JPMorgan Chase, cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây ra các cú sốc giá dầu mỏ và hàng hóa toàn cầu.

Những yếu tố này có khả năng khiến lạm phát trở nên "dai dẳng" và buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao hơn so với kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Cảnh báo của người đứng đầu ngân hàng lớn nhất Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực, đe dọa tấn công các cây cầu với nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Ngoài rủi ro từ khu vực Trung Đông, ông Dimon còn nhấn mạnh các thách thức địa chính trị lớn khác như xung đột tại Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung.

Những lo ngại này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua quý tồi tệ nhất kể từ năm 2022 và làm mờ nhạt khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đánh giá về kinh tế Mỹ, ông Dimon cho rằng nội lực vẫn khá tốt nhờ chi tiêu tiêu dùng và sức khỏe doanh nghiệp ổn định. Tuy nhiên, ông lưu ý đà tăng trưởng này phụ thuộc nhiều vào thâm hụt ngân sách chính phủ và các gói kích thích tài khóa từ quá khứ. Dù vậy, ông vẫn kỳ vọng tích cực vào các chính sách nới lỏng quy định và làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với thị trường tín dụng tư nhân trị giá 1.800 tỷ USD, ông cho rằng lĩnh vực này ít có nguy cơ gây rủi ro hệ thống, dù tính minh bạch thấp có thể khiến thua lỗ nhiều hơn dự kiến khi nền kinh tế yếu đi.

Cuối cùng, ông Dimon chỉ trích gay gắt các quy định mới về vốn ngân hàng (Basel III) của giới chức Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, các quy định này là "không phù hợp với giá trị Mỹ"./.

