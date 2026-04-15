Cục Thuế gấp rút triển khai ưu đãi thuế với xăng dầu và nhiên liệu bay

Ngày 15/4, Cục Thuế cho biết đã ban hành Công điện số 09/CĐ-CT gửi Cơ quan Thuế các cấp về việc thực hiện một số quy định mới liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Văn bản hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết số 19/2026/QH16 vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/4/2026. Theo quy định, các chính sách ưu đãi thuế này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành trong giai đoạn ngắn hạn, bắt đầu từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống kịp thời, Cục Thuế đề nghị thủ trưởng Cơ quan Thuế các cấp tập trung chỉ đạo, phổ biến sâu rộng nội dung mới đến toàn thể công chức và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật cần thiết để thi hành thông suốt.

Trọng tâm của đợt điều chỉnh lần này nằm ở việc cắt giảm mạnh các loại thuế gián thu nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể, về thuế bảo vệ môi trường, mức thuế áp dụng đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được điều chỉnh về mức 0 đồng/lít. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất đối với các loại xăng cũng được áp dụng ở mức 0%.

Liên quan đến thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được xác định là đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra, nhưng các doanh nghiệp vẫn được hưởng cơ chế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định. Đây là những thay đổi quan trọng giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường năng lượng trong nước.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong quá trình thực hiện, Cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục trưởng các Chi cục Thuế trực thuộc phải chủ động rà soát, hướng dẫn người nộp thuế kê khai đúng quy định. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền đến hỗ trợ nghiệp vụ được nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu nắm bắt kịp thời quyền lợi và nghĩa vụ. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng nhấn mạnh công tác thanh tra, kiểm tra cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo chính sách thuế được áp dụng chính xác, minh bạch và đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội./.

