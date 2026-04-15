Bộ trưởng Tài chính Mỹ ủng hộ cắt giảm lãi suất

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 14/4 bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát tại Mỹ sẽ giảm dần trong năm nay, qua đó tạo dư địa để Cục Dự trữ liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất.

Ngọc Quang
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: USA Today/TTXVN)
Tuy nhiên, ông Bessent cũng nói rằng ông hiểu nếu các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương chọn cách tiếp cận thận trọng cho đến khi tác động từ cuộc chiến Iran trở nên rõ ràng hơn.

Bộ trưởng Bessent nói với phóng viên tại Hội nghị Kinh tế Thế giới Semafor ở Washington rằng ông “rất tin tưởng rằng lạm phát lõi hiện đang được kiểm soát khá tốt và thực tế đang giảm ở nhiều nhóm hàng hóa, sẽ tiếp tục đi xuốnh.”

Ông cho rằng lãi suất nên được cắt giảm, nhưng nếu Fed muốn chờ thêm để có sự rõ ràng hơn thì ông hiểu điều đó.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu gần đây cho thấy giá tiêu dùng tăng 0,9% và giá sản xuất tăng 0,5% trong tháng 3/2026, với phần lớn mức tăng đến từ giá năng lượng tăng vọt kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lạm phát lõi lại ổn định hơn đáng kể, ghi nhận mức tăng 0,2% ở phía người tiêu dùng và chỉ 0,1% ở phía bán buôn.

Ông Bessent lưu ý rằng lợi suất trái phiếu kho bạc đang giảm, phản ánh kỳ vọng lạm phát thấp hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã khiến giá dầu giảm mạnh. Trong các phát biểu trước đó tại hội nghị, Bộ trưởng Bessent cũng nói rằng ông hiểu sự thận trọng của Fed.

Ông Bessent trước đây từng nói rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell nên đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất, và vào tháng 1 ông nói rằng việc giảm lãi suất là “thành phần duy nhất còn thiếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh hơn nữa. Vì vậy Fed không nên trì hoãn.”

Mức giá cao hiện tại làm phức tạp nhiệm vụ của Fed, khi cơ quan này phải cân bằng giữa lạm phát gia tăng và tăng trưởng chậm lại. Fed gần đây được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, với khả năng tăng lãi suất là rất thấp.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, nhưng ông có thể phải tiếp tục giữ vị trí này lâu hơn nếu ứng viên thay thế do Tổng thống Donald Trump đề cử là ông Kevin Warsh không được Thượng viện phê chuẩn kịp thời.

Thượng nghị sỹ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) đã cam kết sẽ chặn cuộc bỏ phiếu xác nhận ông Warsh cho đến khi Tổng chưởng lý Jeanine Pirro kết thúc cuộc điều tra hình sự liên quan đến ông Powell về việc đội chi phí xây dựng trụ sở Fed. Ông Powell nói rằng cuộc điều tra này nhằm gây áp lực lên ông từ chính quyền ông Trump vì không cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần xác nhận đối với ông Warsh vào ngày 21/4. Tuy nhiên, con đường để ông được Thượng viện phê chuẩn đầy đủ vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sỹ Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)
