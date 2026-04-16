Lãi suất ngân hàng ngày 16/4: Những ngân hàng nào áp dụng lãi suất đặc biệt?

Hiện nay, thị trường ghi nhận nhiều gói lãi suất đặc biệt ở mức cao, dao động từ 7-10%/năm.

PVcomBank đang áp dụng lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức lãi suất mới đã tăng 1%/năm, trước đó, ngân hàng niêm yết 9%/năm cho cùng kỳ hạn và điều kiện tiền gửi.

Cake by VPBank đang áp dụng mức lãi suất 7,2-7,4%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng. Ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm 1,3%/năm, đưa lãi suất thực nhận cao nhất về mức 8,7%.

MSB công bố mức lãi suất 9%/năm đối với khách hàng mở mới, hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, có kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng./.

