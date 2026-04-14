Kho bạc Nhà nước huy động hơn 80.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 1

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quý 1/2026 đã tổ chức 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 80.101 tỷ đồng, đạt 72,8% kế hoạch quý 1 (110.000 tỷ đồng) và tương đương 16% kế hoạch cả năm 2026 (500.000 tỷ đồng).

Toàn bộ trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu với kỳ hạn linh hoạt từ 5-15 năm; riêng các kỳ hạn dài 20-30 năm không có nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, qua đó duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu Chính phủ ở mức 8,44 năm, góp phần tái cơ cấu danh mục nợ và giảm áp lực trả nợ ngắn hạn cho ngân sách trung ương.

Lãi suất phát hành được điều hành bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến hết quý 1/2026, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân ở mức 4,06%/năm, tăng 0,8%/năm so với năm 2025.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quý 1/2026, tình hình chính trị-kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại Trung Đông, đã tác động tới kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính-tiền tệ trong nước.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh; lãi suất qua đêm có thời điểm lên tới 17%/năm, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Bình quân quý 1/2026, lãi suất liên ngân hàng ở mức 5,84%/năm, tăng 1,27% so với năm 2025.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng chưa được cải thiện, trong khi tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến vẫn ở mức cao khoảng 15% để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Những yếu tố này đã ảnh hưởng tới tâm lý và nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường, qua đó tác động đến kết quả huy động vốn trái phiếu Chính phủ.

Trong bối cảnh thị trường tài chính-tiền tệ quốc tế và trong nước còn nhiều bất lợi, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước cho biết đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm 2026./.

