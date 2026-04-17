Mỹ: Đảng Cộng hòa yêu cầu chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell

Giới lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell đang khiến việc phê chuẩn người kế nhiệm bị trì hoãn, ảnh hưởng tới vận hành chính sách kinh tế.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Politico, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chấm dứt cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho rằng hành động này đang cản trở quá trình chuyển giao lãnh đạo và thực thi chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hạ nghị sỹ Hill nhấn mạnh cuộc điều tra khiến việc xác nhận ứng viên thay thế ông Powell bị trì hoãn.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Thom Tillis đã tuyên bố sẽ ngăn chặn quy trình phê chuẩn ứng viên Kevin Warsh cho đến khi DOJ kết thúc điều tra. Phiên điều trần của ông Warsh dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.

Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc ông Powell có thể đã cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cũng kêu gọi sớm khép lại vụ việc vì lợi ích chung.

Trong khi đó, các công tố viên đã tăng cường công tác điều tra, bao gồm nỗ lực tiếp cận dự án cải tạo trụ sở Fed.

Tổng thống Trump cũng gia tăng áp lực khi tuyên bố sẽ sa thải ông Powell nếu không rời nhiệm sở đúng thời hạn./.

Thách thức lớn đang chờ đợi tân Chủ tịch Fed

Ông Kevin Warsh có thể phải đối mặt với một thách thức lớn khi nhậm chức Chủ tịch Fed vào tháng 5 tới, trong đó ông phải lựa chọn giữa việc chống lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động.

